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Лукашенко повысил цены на ЖКХ

  • 22.12.2018, 20:05
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Диктатор подписал сегодня соответствующий указ.

В Беларуси установлены тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год. Соответствующий указ Лукашенко подписал 22 декабря, сообщает пресс-служба диктатора.

В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в пределах $5.

Тарифы будут повышаться в два этапа. С 1 января вырастут (суммарно на $3,9) тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

С 1 июня, после завершения отопительного сезона, тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения будет повышен на $1,1. Тарифы на техническое обслуживание жилого дома, лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами сохраняются на уровне 2018 года.


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