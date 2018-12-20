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Минфин: С 1 января белорусы будут оплачивать 100% коммуналки

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  • 20.12.2018, 13:47
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С нового года население будет возмещать затраты на ЖКУ в полном объеме.

Исключение - отопление. Как пишет sb.by, об этом заявил первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов.

— Субсидирование услуг пассажирского транспорта прогнозируется в сумме 315,1 миллиона рублей. Для субсидирования жилищно-коммунальных услуг предусматривается 541 миллион рублей с учетом повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на пять долларов в эквиваленте. Предполагаемое повышение тарифов позволит обеспечить с 1 января 2019 года стопроцентное возмещение затрат населением по всем услугам, кроме теплоснабжения, — отметил Юрий Селиверстов.

В целом, по словам замминистра, законопроект о республиканском бюджете предполагает «проведение консервативной бюджетной политики при усилении социальной направленности расходов».


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