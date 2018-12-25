Брестские многоэтажки «обхаживают» липовые газовщики и водопроводчики 3 25.12.2018, 12:59

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Иллюстрационное фото

Мы уже привыкли к различным коробейникам, стучащимся в двери офисов и квартир.

Все они хотят всучить какой-нибудь необязательно необходимый нам товар, вроде «волшебного» фильтра для воды. Однако с нашим уровнем потребительского спроса каждому второму и даже каждому третьему какой-то там фильтр не впаришь, когда по-гамлетовски стоит вопрос: купить колбасу иль не купить?

Как пишет «Вечерний Брест», теперь любители простаков идут другим путем. По Бресту зачастили благодетели, представляющиеся сотрудниками некоего предприятия, которое занимается установкой и обслуживанием бытового газового оборудования (и даже имеющие какие-то документы, подтверждающие это).

Брестчанин Андрей поведал, как этот визит выглядит. Удалось ему в обеденный перерыв заскочить домой и на родимой кухне вкушать борщ. Раздался звонок в дверь. Хозяйка пошла посмотреть, кто там. Трое представительных мужчин с порога стали объяснять, что они газовщики. Документик предъявили с бледненькой печатью и заполненными от руки графами. И стали рассказывать о том, как внимательно и осторожно надо обходиться с газовыми плитами. А лучше всего установить газовый уловитель, который подаст сигнал тревоги, если утечка газа станет опасной. Чтобы проверить состояние оборудования, «газовщики» прошли на кухню и были неприятно удивлены, увидев за столом крепкого мужчину. Пробовали и хозяину рассказать о чарующих свойствах уловителя, но в итоге признали состояние оборудования хорошим и удалились.

Вторая история с тем же уловителем закончилась, в общем, тоже благополучно, но развязка ее затянулась. В этот раз полуденные благодетели зашли удачно. Молодая женщина с тремя маленькими детьми, пока хозяин - в поисках хлеба насущного. Тут красноречие газовщиков достигло цели. Настращали хозяйку, та согласилась купить и установить газовый уловитель. Улыбчивые «газоменеджеры» огласили цену вопроса - 400 (четыреста) рублей. И тут же обрадовали: многодетным матерям и пенсионерам скидка 50 процентов. То есть «гарант» безопасности обойдется всего в двести ничтожных рубликов. Как говорят в купеческой среде, ударили по рукам. Заплатили деньги, и монтер установил приборчик. Правда, в конце концов осчастливленные хозяева уловителя разыскали координаты фирмы и сделку аннулировали. Надо сказать, что частники не ерепенились, забрали приборчик назад, а деньги вернули.

Сосед поведал похожую историю, но те «благодетели» были не по газу, а по водопроводу. У них подход несколько иной. Молодой человек и нестарая дама, одетые вполне по-деловому, действовали, так сказать, площадно-гнездовым методом. Они обзванивали квартиры на двух-трех этажах, собирали всех на одной из лестничных площадок и читали лекцию о том, что трубы в доме совсем негодящие, ржавчина и всякая другая бяка попадают с водой в организм и нещадно его калечат. А вот эта фирма меняет старые трубы на совсем новые из специальных материалов, обладающих фильтрующими свойствами. И нахлебаются потребители с этой водой здоровья и долголетия. Тех, кто на посулы купился, записывали и затем «добивали» по месту жительства. Точно так же в половинную стоимость замена труб должна была обойтись пенсионерам и иным льготникам прекрасного нашего государства. Сосед телефончик фирмы взял, но почесал над краном в кухне репу и звонить не стал.

Можно предположить, что незабвенный Остап Ибрагимович, он же Бендер, знавший не один десяток способов честного отъема денег у населения, оценил бы изобретательность своих последователей. Понятно, что ни водопроводчики соседа, ни вышеописанные газовщики никаких официальных договоров сотрудничества с водоканалом или производственным управлением «Брестгаз» не заключали, действовали и действуют по собственной инициативе. И особых претензий к ним не предъявишь ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения закона. Ребята предлагают товар и услугу, но никого не принуждают. И то, что они ходят по квартирам и домам днем, тоже объясняется просто: в полдень дома в основном пенсионеры и молодые матери, которых можно уболтать, особенно в две-три благодушные и настойчивые глотки.

Ну а чтобы понять, выгодно это или нет, вот простое сравнение. Как мы помним, газовщики просили за свои услуги 400 рублей и скидывали до 200. Нетрудно выяснить, что в Бресте оптовая цена сигнализатора газа бытового (так правильно называется уловитель) колеблется в зависимости от производителя от 23 до 45 белорусских рублей. Значит, такая у ребят получается накрутка. Как говорил американский киногерой: ничего личного, только бизнес. А наш отечественный Федя из незабвенной комедии про Шурика советовал: учись, студент! Он, к сожалению, и учится. Ведь трудятся в таких фирмах по преимуществу молодые люди.