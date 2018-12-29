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Великобритания опровергла договоренность с РФ о восстановлении количества дипломатов

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  • 29.12.2018, 22:42

Слова российского посла в Лондоне не соответствуют действительности.

В посольстве Великобритании в РФ опровергли заявление российского посла о постепенном восстановлении численности диппредставительств с января 2019 года, сообщает «Новое время».

После отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломатов. Москва в ответ объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов и объявила о закрытии Британского совета в России.

"Никаких новых договоренностей не согласовано. В нашей позиции относительно российского дипломатического присутствия в Великобритании не было никаких изменений, включая меры, принятые после Солсбери. Комплектование наших соответствующих миссий происходит в пределах этих ограничений", - цитирует Радио Свобода заявление представителя посольства Великобритании в Москве.

Накануне посол РФ в Соединенном Королевстве Александр Яковенко заявил, что Москва и Лондон достигли договоренности о постепенном восстановлении численности диппредставительств с января 2019 года. Он высказал предположение, что по крайней мере половина российского посольства в Лондоне будет восстановлена.


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