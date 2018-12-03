Для путешествий не надо много денег: все гораздо проще 3.12.2018, 10:19

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Брестчанка рассказала, как летом работала аниматором в тунисском отеле.

О работе в отеле, о том, как ее приняли за контрабандистку, как спасала тонущего мальчика, «Брестской газете» рассказала 19-летняя брестчанка Мария Марцулевич.

– Расскажи, чем ты занимаешься в жизни?

– Я учусь на втором курсе Варшавского университета на специальности «пиар и маркетинг в СМИ».

– А раньше ты была за границей где-нибудь, кроме Польши?

– Родители всегда старались организовывать летом какой-то отдых. Мы были в Турции, Египте. Еще в школе мы ездили в Польшу, Чехию и Германию. Когда я перебралась в Польшу, возможностей путешествовать стало больше. Стараюсь открывать для себя новые места. В наше время это не так уж и сложно. Многие думают, что, чтобы путешествовать, надо много денег, но на самом деле все гораздо проще. Существует много приложений, которые позволяют сэкономить деньги: купить дешевые билеты на лоукосты, переночевать бесплатно у кого-нибудь по каучсерфингу. Большинство считают, что это небезопасно, но это не так. Можно прочитать отзывы о человеке на сайте и узнать подробную информацию о нем вплоть до того, накормил он или нет, холодно у него дома или тепло и так далее. Ко мне тоже в Бресте по каучсерфингу приезжали туристы из России и Франции.

– Как ты попала на работу в Тунис?

– Этим летом я решила, что мне не хочется оставаться в Варшаве. И я подумала, что было бы неплохо поехать поработать ближе к морю. На Facebook я нашла объявление, что набирают аниматоров, и пошла на кастинг. Мне предложили пройти обучение на аниматора, но из-за того, что у меня началась сессия, я вынуждена была отказаться. Но на этом история не закончилась. Большое желание работать в этой сфере помогло все-таки получить работу. Поддерживая постоянную связь с агентством, я твердила им, что я способная и быстро всему учусь. После сессии мне пришлось уехать в Брест, чтобы продлить шенгенскую визу, а когда я вернулась в Польшу, мне предложили уже на следующий день полететь в Тунис. Я согласилась и полетела.

– Кто мог участвовать в кастинге?

– Почти все. Я видела там как своих ровесников, так и людей постарше. Самому старшему мужчине было где-то лет 55. Эта работа довольно-таки востребованная. Агентства аниматоров постоянно ищут кого-то. Главное, уметь проявить себя: показать актерские способности, свою харизму и поставить танец в группах. Во время завершающего этапа мы проходили собеседование, где нас спрашивали о том, как мы видим свою работу, что умеем, какими творческими способностями обладаем. Кроме того, они проверяли знание английского и польского языков, так как мы работали для польских туристов. Ну и, естественно, русский пригодился, потому что в нашем отеле было очень много русских.

– А был какой-то другой вариант, кроме Туниса?

– Спектр предложений был большой. И у меня, я думаю, был бы выбор, если бы я прошла второй тур кастинга. Изначально я подавала заявку на европейские страны, но меня спросили, как я отношусь к работе в таких странах как Турция, Египет, Тунис и так далее. Я сказала, что нормально, и уже тогда я подумала, что, наверное, туда и поеду. Я бы могла сказать, что не хочу ехать в Тунис, и через пару дней мне бы предложили что-то другое. Мне еще во время сессии предлагали Албанию и Грецию, но тогда у меня была учеба, поэтому я не могла точно ответить «да».

Аниматор – тот, кто воодушевляет участников какого-либо мероприятия на деятельное участие в нем.

– Как долго ты проработала в Тунисе?

– Я работала два с половиной месяца. Одно дело, когда ты путешествуешь, а совсем другое, когда ты едешь работать в какую-то страну. Ты ее, наверное, больше почувствуешь.

– Не страшно было ехать так далеко через заграничное агентство? Проверяла информацию, наводила справки?

– Мне удалось познакомиться с девушкой, которая уже ездила на работу через это агентство. Она была в Италии, и ей очень понравилось. Поэтому мне было не страшно.

– От тебя требовались какие-то расходы?

– Фирма оплачивала дорогу туда и обратно, проживание и питание в отеле было бесплатным. Деньги были нужны только на мои личные расходы. Кстати, в Тунисе надо всегда иметь при себе наличные: картой можно рассчитаться не везде. Туристам лучше брать доллары или евро. Их проще поменять на местные деньги.

– Добралась до Туниса без происшествий?

– Было одно маленькое в самом начале. Фирма дала мне материалы для анимационной работы с детьми и не сказала, что в коробке. В аэропорту на меня подозрительно посмотрели (возможно, подумали, что везу что-то запрещенное) и спросили, что внутри. Я ответила, что там материалы, и немного растерялась, не зная, что еще сказать. Но потом пришла представитель фирмы и все уладила. Там оказались шарики, насос, аквагрим и так далее.

– А какой-то «курс молодого бойца» для аниматоров вы проходили перед тем, как отправиться за границу на работу?

– Мы всему учились на месте. У меня, например, нет никаких способностей к рисованию. Но у меня как-то получалось рисовать аквагримом, подсматривала идеи в интернете. Приходилось как-то выкручиваться.

– В какой город в Тунисе ты попала?

– Мы жили между двумя городами – Монастиром и Суссом в отеле семейного типа. Не было такого, что ты выходишь, а там шумные улицы. Нужно было добираться до одного города или до другого. Точнее, мы жили возле отеля. Для персонала была отдельная постройка. Она находилась на территории отеля.

Поселили меня в комнату с видом на море. У меня был свой балкон. Сначала жила в комнате одна, а потом ко мне подселили девушку Сандру из Туниса.

– Ты поехала одна или с тобой был кто-то из твоих знакомых?

– Я поехала в Тунис одна. Но затем познакомилась с девочками из Чехии, Украины, которые тоже работали аниматорами. Из Польши я сначала была единственным аниматором, позже приехал еще один. Должно быть по два аниматора: один работает с детьми, другой – со взрослыми.

– В Тунисе говорят по-английски?

– В Тунисе говорят на двух языках – арабском и французском. Причем, у них свой тунисский диалект, этакая смесь арабского с французским. В нашей команде аниматоров большинство ребят были из Туниса. Все они неплохо говорили и по-английски. Конечно, можно было и лучше, но шутить и ругаться мы могли. В общем, мы друг друга понимали. Хотя я слышала, что в других отелях аниматоры плохо говорят по-английски. Но если ты хочешь договориться, есть язык жестов или переводчик.

– Как проходил твой рабочий день? Были ли выходные?

– У нас был один выходной день в неделю – пятница. Уже в четверг у нас было очень мало сил и энергии.

В рабочий день мы просыпались около 9 утра и шли на завтрак. В 09.15 у нас была планерка, на которой нам рассказывали о плане на день. Правда, там в основном говорили на тунисском, если это не касалось нас. Поэтому иногда мы ничего не понимали.

Затем те аниматоры, которые работали с детьми, шли в мини-клуб. Остальные оставались работать возле бассейна, где проводили различные занятия в течение дня: аквааэробику, зумбу, степ-аэробику и так далее.

Мы с детьми в мини-клубе тоже проводили разные мероприятия. Иногда это был какой-то тематический день, иногда просто смотрели мультики, делали зарядку, ходили плавать.

Однажды мне даже пришлось прыгать в бассейн вместо спасателей, потому что 8-летний мальчик начал тонуть и потащил за собой сестру. Там были спасатели, но они, видимо, не сразу заметили это. Мне кажется, я испугалась больше, чем этот мальчик. Он вылез из бассейна довольный и пошел играть дальше.

С 12.30 до 15.00 у нас был перерыв, в течение которого мы могли выехать в город или пойти поспать, что мы обычно и делали. С 15.00 до 18.00 мы продолжали работать в мини-клубе, а затем шли приводить себя в порядок, потому что дальше были планерка, мини-диско и разные выступления на сцене. Мой рабочий день заканчивался по-разному. Иногда в 10 вечера, иногда в 12 ночи. Порой мы репетировали уже после полуночи.

– Работать аниматором – это сложно?

– Может быть, некоторым людям кажется, что все это легко и просто, ведь аниматор всегда веселый и заводной. Да, поначалу я отдавала максимум энергии, и мне казалось это совсем не сложным. Мне было в кайф все это делать. Но энергия со временем заканчивается. В середине сезона уже было довольно-таки сложно. Постоянная работа с людьми забирает много сил. Это психологически тяжело – всегда быть улыбчивым и делать вид, что у тебя все хорошо, несмотря ни на что. Туристов не интересует, плохое у тебя настроение или хорошее, болит у тебя что-то или нет. Нужно было себя пересиливать.

– А чем занимались в свободное время?

– Иногда ходили на море позагорать и поплавать. Иногда плавали и катались на горках в отеле. Во многих отелях это запрещено, но нам разрешали. Также мы ездили в города – Сусс или Монастир. Порой выходили посидеть в кафе или на шопинг. По музеям не ходили, потому что их особо не было, но посещали замки. Под конец сезона мне дали два выходных, и я съездила к знакомому аниматору в столицу – Тунис. Его семья меня хорошо приняла, накормила, и я даже побывала на тунисской свадьбе.

– Интересно! Расскажи об этом.

– Сосед моего тунисского знакомого женился. Его семью пригласили, и они взяли меня с собой.

Вообще свадьба в Тунисе идет 3 дня. Первый день – для жениха, второй – для невесты. В эти дни они не видятся. Третий день уже совместный.

Я побывала на первом дне. При встрече они целуют всех 2 раза в щеку. И несмотря на то что я там была белой вороной в прямом и переносном смысле, меня приняли очень душевно. Это было похоже на мальчишник, но там были и гости со стороны невесты, причем как женщины, так и мужчины. Была живая арабская музыка, песни и танцы. Сначала отец танцевал с сыном какой-то традиционный танец, затем жених сам. На свадьбе нас покормили, но алкоголь не наливали – мы же в арабской стране.

– Какие люди тунисцы?

– Раньше я в Тунисе не была, но у меня был опыт общения с тунисцами, когда они приезжали по обмену в университет в Варшаве. Кстати, мы с ними встретились в Тунисе. Народ очень гостеприимный и воспитанный. Они все как большая семья – всегда готовы помочь.

– Были ли у тебя какие-то стереотипы насчет Туниса?

– Вообще, до моего отъезда больше пыталась узнать об этой стране моя мама. Я решила, что никаких стереотипов строить не хочу и буду узнавать все на месте.

Многие думают, что раз это арабская страна, то там все ходят в парандже. Это неправда. Тунис – более демократичная страна в этом плане.

У них, например, также запрещено многоженство. Кроме того, я не заметила, что как-то нарушаются права женщин.

Однако, как и везде в арабских странах, у них есть такое, что, когда ты идешь по рынку, каждый торговец пытается затащить тебя в свою лавку со словами: «У меня лучший товар. Зайди только посмотреть, покупать ничего не надо». Потом начинают скидку предлагать. Очень навязчиво. Я такое не люблю.

Еще в Тунисе грязно. В городах более-менее чисто, но на окраинах могут валяться груды мусора. Меня это повергло в шок, и, к сожалению, они с этим никак не борются. Возможно, из-за слабой экономики. В плане чистоты – это вам не Беларусь.

– Расскажи о тунисской кухне.

– В отеле у нас на протяжении недели были разные кухни, но всегда был уголок национальной тунисской еды. Иногда я туда захаживала.

Я пробовала маклюб. Это такая лепешка, на которую мажется майонез и гриса – намазка из перцев чили, сверху клали овощи, сыр и тунец или курицу, например. Потом все это сворачивается, и можно есть.

Еще я пробовала одно блюдо, но не помню, как называется. Когда я впервые его увидела, я не поняла, что это за черная жижа. Она пахла хной. Оказалось, что это мясо в каком-то соусе. Я попробовала, и оказалось не так плохо.

В Тунисе много острых блюд. Я думаю, именно поэтому они не толстеют. Часто там едят руками или с помощью хлеба.

– Что дал тебе опыт работы аниматором в тунисском отеле?

– Эта поездка очень многое во мне изменила. Я поняла, что нужно принимать менталитет других людей. Надо знать, когда показывать свой характер, а когда этого делать не стоит.