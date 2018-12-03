Как жительница Барановичей открыла вокальную студию 1 3.12.2018, 10:40

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Она рассказала сколько денег ей потребовалось для старта и можно ли на этом заработать.

Надежда Семенкова, которая год назад открыла вокальную студию, – о том, какой стартовый капитал потребовался, сколько лет она на него копила и зачем на занятия вокалом приходят взрослые, пишет intex-press.by.

- Сколько я себя помню – столько и пою. Уже в детстве я знала: моя будущая профессия будет связана с пением. В школе занималась в вокальных кружках, параллельно ходила в музыкальную школу. После 9 класса поступила в Барановичский музыкальный колледж. Позже получила два высших образования, окончив Белорусскую государственную академию музыки и Белорусский госуниверситет культуры и искусств.

В 2009 году я вернулась в Барановичи и по распределению устроилась преподавателем в музыкальный колледж. Дополнительно взяла часы в родной школе №17, где создала первую образцовую детскую эстрадную студию On-Line, а позже стала работать еще и в БарГУ с молодым коллективом – народной студией эстрадной песни «Талент». Кстати, несмотря на то, что ушла в бизнес, руковожу им до сих пор – это мое детище, с которым я проработала много лет.

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

«Хотелось выйти на новый уровень»

Мысль о создании собственного дела появилась практически сразу, как я пришла работать в учебные заведения. Мне хотелось открыть современную вокальную студию, о которой будут знать далеко за пределами нашего города. Но это была только идея.

Лишь через пару лет я достигла в работе того момента, когда нужно было двигаться дальше и развиваться профессионально. Зарплаты, которую я получала, будучи педагогом, на жизнь вполне хватало, но мне хотелось выйти на новый уровень.

В прошлом году я наконец решилась сделать этот шаг и зарегистрировать ИП. Решила все вопросы с документами, с налоговой инспекцией и стала искать подходящее помещение. Месторасположение роли не играло. Я знала, что те, кто захочет у меня заниматься, найдут мою студию в любом случае.

Одним из вариантов был бизнес-инкубатор, где предлагали помещение по небольшой арендной плате и к тому же подходящее мне по квадратуре. На нем я и остановилась.

Накоплений хватило на аренду, ремонт и оборудование

Стартовый капитал у меня был – около $1000. Эти деньги я копила с тех пор, как загорелась идеей создать свой бизнес. Учитель в школе не так много зарабатывает, чтобы раз – и через год открыть свое дело. А за семь лет я насобирала достаточно.

Этой суммы хватило на оплату аренды на несколько месяцев вперед, закупку необходимых материалов для ремонта, студийного оборудования (колонок, микрофонов), а также столов, стульев, зеркал. Остальное докупалось постепенно.

Часть музыкального оборудования у меня была — покупала к своей свадьбе. Дополнительную технику заказывали в Минске, некоторые инструменты (например, синтезатор) привезли из Польши.

Ремонт в студии сделали вместе с мужем сами. Привлекать специалистов – это лишние расходы. Оформили ее так, чтобы было уютно и комфортно.

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

«Каждый хочет видеть достижения своего ребенка»

С клиентами проблем не возникло. Еще до того, как я открыла ИП, в студию On-Line часто звонили родители учеников других школ и просили принять их в коллектив. Но заниматься с ними я не могла: коллектив существовал только в стенах школы №17. С открытием студии эта возможность появилась.

Вокальная студия – это особый вид деятельности. Здесь клиентов нужно привлекать качеством. Тем более что конкуренция в городе есть – музыкальная школа, детские вокальные студии в ДК. Занятия там дешевле, поэтому мне нужно всегда быть на шаг впереди. Подбирать интересный репертуар, придумывать новые формы занятий, ездить на конкурсы и работать без выходных. И результаты не заставили себя долго ждать: дети стали возвращаться с конкурсов с наградами. Родителям это нравится, ведь каждый хочет видеть своего ребенка на сцене и радоваться его достижениям.

Так как клиенты пришли в студию сразу, затраты тоже стали окупаться. А сейчас у меня занимается достаточное количество человек, чтобы студия работала в плюс.

На занятия вокалом ходят в основном дети. Ко мне стали приводить даже 4-летних малышей. Этого я не ожидала и, откровенно говоря, боялась, что они не смогут меня понять. Но мы нашли общий язык, даже съездили на конкурс. Вышло очень неплохо и мило.

Приходят и взрослые, но каждый со своей целью. Большинство – петь для себя, некоторые – выучить конкретную песню. Были у меня ребята, которые готовили сюрприз на свадьбу другу. Пришли, порепетировали несколько раз – и ушли радовать своего товарища.

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Планы на будущее

Пошел второй год моей деятельности, и мы с мужем решили, что нужно расширяться. В будущем планируем организовать место для звукозаписи.

Задумываюсь о том, чтобы найти в помощь талантливого сотрудника, потому что тянуть на себе репетиции, концерты и конкурсы с каждым разом становится все сложнее.

Может быть, попробуем снимать клипы. Потенциал наших горожан высокий, среди детей много талантливых ребят, поэтому хочется делать что-то новое. И я надеюсь, что совсем скоро мы начнем воплощать творческие идеи в жизнь.