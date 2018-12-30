Лукашенко подарил Путину мешок картошки и сало 29 30.12.2018, 9:21

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Диктатор преподнес подарки, чтобы удовлетворить просьбу правителя РФ.

Об этом в эфире программы «Макаенка, 9» телеканала «Беларусь-1» рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, сообщает tut.by.

«К неформальному саммиту глав государств СНГ мы подготовили подарки, новогодние шары ручной работы. Их сделала пара художников, очень творческие люди. Но они были очень тяжелыми, Лукашенко поручил их облегчить, и вот — у глав государств СНГ на новогодних елках висят шары ручной работы», — рассказала пресс-секретарь диктатора.

В эфире программы также показали видеофрагмент поздравления правителем Беларуси правителя России: Лукашенко вел Путина вдоль мешков картошки по залу переговоров, сопровождая каждый комментарием: «Вот этот вот — для пюре и драников, этот — для запекания».

Наталья Эйсмонт опять же призналась, что эта картошка с огорода Лукашенко. По ее словам, о картошке попросил сам правитель России.

«Вот и подарили четыре мешка картофеля сортов «Рубин», «Вектор», Манифест…». Она также добавила, что Владимир Путин просил и о белорусском сале — эту просьбу Лукашенко также удовлетворил.