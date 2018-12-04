О настоящих переменах и Дон Кихотах в политике 5 Святослав Вакарчук

4.12.2018, 13:26

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Святослав Вакарчук

Как вернуть обществу настоящую мораль.

Сегодня мы живем в обществе, в котором господствует искаженная мораль. Это связано с историческими причинами, в частности, из-за отсутствия собственной продолжительной государственности, почти трехсотлетним пребыванием под угнетением царского абсолютизма и семьюдесятью годами советского «наследия».

Приведу вам некоторые особенности и признаки этой «псевдоморали».

Вежливых у нас зачастую расценивают как слабых.

Честных считают глупыми.

Открытых – недальновидными.

Образованных – высокомерными.

Хитрых – мудрыми.

Богатых, даже тех, кто честно заработал свои деньги, – подозрительными.

Высокая должность считается добродетелью.

Доброта – скрытой корыстью (помните поговорку о том, что бесплатно – это слишком дорого?)

Я могу продолжать и дальше...

Но главное, что на этой «недоморали» удерживается вся нынешняя политическая культура. Она безжалостно перемалывает обособленных, искренних Дон Кихотов в политике.

Эта слабая политическая культура, в свою очередь, является причиной нашей экономической отсталости, тотальной коррупции, вопиющей несправедливости и во многом геополитической слабости.

Нам необходимо вернуть в украинское общество настоящую мораль. Старые правила должны исчезнуть навсегда, кануть в Лету. Их место должны занять ценности, по которым живет цивилизованный успешный мир.

Это важнейшая задача возложена как на общество, так и на власть. Есть два пути решения этой задачи.

Путь «снизу вверх», когда общество сознательно самосовершенствуется: посредством образования, просвещения, проповедничества, в конце концов. Движущей силой выступают общественные лидеры, моральные авторитеты, учителя, ученые, представители общественного сектора, активисты. Безусловно, этот путь длинный и тернистый. Собственно, он может занять очень много времени. Но без него – никак.

Существует еще один путь – «сверху вниз», когда избранная власть своими действиями, своим поведением показывает пример обществу. Становится носителем новой политической культуры. Выступает катализатором реальных изменений. Оформляет новый общественный договор. Обозначает красные линии. Устанавливает поощрения за соответствие нормам и наказания за их нарушения.

При этом, внедряя в обществе новые правила, избранная власть начинает прежде всего с себя.

На мой взгляд, только выбирая два пути одновременно и продвигаясь по ним, мы получим относительно быстрый, очевидный, а главное, постоянный, стабильный результат – получим настоящие, реальные изменения.

Для первого пути нам понадобится как можно большее количество тех, кто готов воспитывать и учить «новых украинцев». Для второго пути потребуется как можно большее количество тех, кто готов не словом, а делом бороться со старой политической системой и собственноручно строить новую.

Для первого пути нам нужны Учителя и Миссионеры.

Для второго пути нам нужны Воины и Строители.

Первые должны нести Слово и менять людей.

Вторые должны бороться за власть и менять государство.

У каждого из них своя миссия. Но только держась, устремляясь и идя вместе, они смогут послужить источником Настоящих Изменений.

Святослав Вакарчук, «Новое время»