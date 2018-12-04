Пять изменений, которые продлевают жизнь 4 4.12.2018, 14:49

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Иногда можно изменить что-то незначительно, - и получить в виде ответной реакции сразу очень много пользы.

Как показывают последние научные исследования, некоторые изменения способствуют продлению жизни, сообщает healthinfo.ua.

Изменение, которое продлевает жизнь: отказ от будильника. По данным, полученным японскими учеными, резкие громкие звуки негативно действуют на нервную систему, а также повышают риск сердечного приступа. В современном мире лучше стараться больше времени проводить в тишине.

Изменение, которое продлевает жизнь: вино. Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что употребление французского сухого вина в режиме «время от времени» коррелирует с увеличением продолжительности жизни. Но выпивать за раз более бокала вина не следует.

Изменение, которое продлевает жизнь: домашние питомцы. Люди, которые их заводят, живут дольше. Эмоциональная связь с домашними животными способствует снижению количества маркеров стресса в организме людей, показали исследования. Защищенность от стресса укрепляет иммунную систему и уменьшает уровень воспаления, губительного для клеток.

Изменение, которое продлевает жизнь: реже мыться. Ученые считают, что мыло и горячая вода лишают кожный покров защитного жирового слоя, оберегающего от опасных бактерий и инфекций. Частое мытье может стать фактором ослабления организма, подверженности различным заболеваниям.

Изменение, которое продлевает жизнь: есть хлеб. Немецкие ученые обнаружили, что употребление в пищу хлебных корочек и горбушек пополняет организм большим количеством антиоксидантов, которые препятствуют развитию рака. Хлебный мякиш, по словам исследователей, тоже может быть полезен в умеренном количестве.