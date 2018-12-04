В Шкловском районе разработали туристический маршрут по биографии Лукашенко 23 4.12.2018, 16:52

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Чиновники побили свой собственный рекорд в лизоблюдстве.

Туристам планируют показать музей Лукашенко в Александрии Шкловского района, выставку в Шклове, посвященную Лукашенко, школу, где он сам учился, школу, где учились его старшие сыновья, и Трофимов источник, названный в честь его деда.

«Маршрут «Малая родина» существует в Шклове не первый год, но теперь он совершенствуется и расширяется. Здесь еще находятся под впечатлением от съемок клипа Алены Ланской «Уголок Беларуси», — пишет газета «Звязда». — Но дом — школа — источник — это еще не все, что здесь могут показать. В отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома отмечают, что число тех, кто хочет посмотреть, где прошло детство, юность и начало трудовой деятельности руководителя страны, растет».