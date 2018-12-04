Игорь Стасевич стал лучшим футболистом Беларуси 4.12.2018, 21:43

Игорь Стасевич

Полузащитник БАТЭ во второй раз признан лучшим футболистом страны.

На церемонии закрытии футбольного сезона «Звездный мяч» стало известно имя лучшего футболиста Беларуси, передает «Трибуна».

Во второй раз в карьере им стал полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич.

Белорусский тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером Беларуси-2018.

Эту награду специалист получил в восьмой раз и 3-й год подряд.

Тренер не смог присутствовать на церемонии.