Игорь Стасевич стал лучшим футболистом Беларуси
- 4.12.2018, 21:43
Полузащитник БАТЭ во второй раз признан лучшим футболистом страны.
На церемонии закрытии футбольного сезона «Звездный мяч» стало известно имя лучшего футболиста Беларуси, передает «Трибуна».
Во второй раз в карьере им стал полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич.
Белорусский тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером Беларуси-2018.
Эту награду специалист получил в восьмой раз и 3-й год подряд.
Тренер не смог присутствовать на церемонии.