Есть рекорд! 5 5.12.2018, 11:25

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Внешний долг Беларуси приближается к 17 миллиардам.

Пока правительственные чиновники разрабатывают стратегию уменьшения задолженности Беларуси перед другими странами и международными финансовыми учреждениями, а МВФ дает нам советы, как это лучше сделать (см. «Рекомендации МВФ: корректировка бюджета, ограничение зарплат и план «Б»»), госдолг продолжает нарастать, пишет «Экономическая газета».

Правда, за десять месяцев текущего года, т.е. с начала года, по данным Минфина, внешний долг нашей страны увеличился всего на 42,7 млн USD (с учетом курсовых разниц), но это не помешало ему установить абсолютный рекорд за все время независимости, остановившись на отметке 16,8 млрд USD. В основном это «достижение», которое совсем не радует, обусловлено получением шестого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере 200 млн USD, которого мы так долго добивались. Именно он «съел» снижение госдолга с начала т.г. на 183,0 млн USD, или на 1,1%, которое было достигнуто по итогам сентября.

Естественно, что при этом вырос и общий долг Беларуси, который главное финансовое ведомство рассчитывает в белорусских рублях. Он за январь–октябрь достиг 45,1 млрд BYN, или почти 22 млрд USD, после 44,6 млрд BYN по итогам девяти месяцев. Только не надо делить эту сумму на число жителей нашей страны, включая стариков и младенцев, чем регулярно занимаются некоторые экономисты, – уж слишком некрасивая цифра получится.

Лучше посмотрим, за счет каких источников формировался внешний долг Беларуси в текущем году. Всего мы успели привлечь около 2 млрд USD, из которых 37% пришлось на правительство России и ее банки, около 16% – на банки Китайской Народной Республики, и 10% – на ЕФСР, где «главной скрипкой» является та же Россия. Таким образом, почти 63% всей задолженности сформировано за счет двух стран или их банковских учреждений. И лишь 37% приходятся на еврооблигации и другие источники.

Это именно та опасность, о которой предупреждает нас МВФ в указанной выше статье: диверсификация требуется не только для экспорта, но и для финансовых заимствований.

Всего за октябрь т.г. было дополнительно привлечено 279,5 млн USD, а погашено – лишь 46 млн USD, две трети из которых ушли в Россию.

Что касается внутреннего долга, то он «застыл» на отметке 9,6 млрд BYN, но при этом его величина с 1 января т.г. выросла почти на 400 млн. BYN, или более чем на 4%.