В ОПЕК заявили о готовности терпеть нефть по $50 5.12.2018, 19:12

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Страны ОПЕК усиливают давление на Россию меньше чем за сутки до саммита в Вене.

На саммите крупнейшие нефтедобывающие страны мира должны решить - сплотиться и сократить добычу ради повышения цен, либо терпеть дальнейшее падение котировок.

Ближневосточные члены картеля готовы ко второму сценарию, заявил министр нефти и газа Омана Мухаммед ар-Румхи, передает finanz.ru.

«Вы знаете, летом у нас, в странах залива, температура поднимается до 55 градусов по Цельсию. Чтобы пережить это, мы ищем укрытия в кондиционируемых помещениях. Так и с ценой. Если она упадет до 50 долларов за баррель, то сможем найти зону комфорта», - цитирует министра «Интерфакс».

Резкий рост сланцевой добычи в США, который составил 2 млн баррелей в сутки с начала года и не замедлится в следующем году, сулит мировому рынку избыток в объеме 1,4 млн баррелей в день - рекордный с 2015 года, следует из расчетов ОПЕК. От России картель требует убрать с рынка 300 тысяч баррелей ежедневной добычи - весь прирост, которого нефтяники добились во второй половине года, сообщил РИА Новости источник, близкой к российской делегации.

В сумме - с учетом Саудовской Аравии и других ключевых ближневосточных игроков - страны-участницы сделки ОПЕК+ могут сократить сократить производство на 1,4 млн баррелей в день.

Но Москва готова лишь на квоту вдвое меньше - 150 тысяч баррелей в сутки. В ходе предварительных консультаций выйти из тупика не удалось - технический комитет, заседавший в понедельник, не вынес никаких рекомендаций нефтяным министрам.

В среду глава Минэнерго РФ Александр Новак провел переговоры с саудовским коллегой Халедом аль-Фалихом. И хотя сам Новак сообщил российским журналистам, что беседа «прошла хорошо», Аль-Фалих его оптимизм не поддержал «Преждевременно» говорить о том, что группа ОПЕК+ согласится сократить объемы производства, заявил он Bloomberg.

Камнем преткновения остается не только объем сокращений, но и точка отсчета, рассказали Bloomberg источники в ОПЕК: некоторые страны хотят установить ее на уровне добычи в октябре, в то время как другие предпочитают придерживаться первоначальной сделки, в которой за основу брались уровни 2016 года.

Жесткая позиция России, вероятно, связана с тем, что просадка нефтяной промышленности будет некрасиво выглядеть в макростатистике: доля нефти в добыче полезных ископаемых составляет 71,7%, в промпроизводстве - 26%, а в ВВП - 6,8%, указывает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Из-за повышения НДС темпы экономического роста, по прогнозу МЭР, замедлятся в 2019 году с 1,8% до 1,3%. Лишившись 300 тысяч баррелей ежедневной добычи экономика потеряет еще 0,2% роста, а промышленность - 0,6%, следует из расчетов Мурашова.

Власти зажаты между двух огней - с одной стороны нежелание признавать стагнацию экономики, а с другой - бюджет, который в 2019 году становится дефицитным при нефти дешевле 48,8 доллара.