Крымский мост: опоры пляшут, швы трещат 14 6.12.2018, 9:34

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Фото: ТАСС

Что происходит с российской «стройкой века».

Опоры Керченского моста движутся сразу на трех участках, что ставит под угрозу строительство железнодорожной части, акцентируют внимание в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины, пишет Крым.Реалии.

По данным украинского министерства, опоры Керченского моста на отдельных участках за год передвинулись на расстояние до девяти сантиметров. Смещение произошло недалеко от побережья Крыма, в центральной части моста и чуть дальше – на острове Тузла.

«Зафиксировано то, что конструкция Керченского моста не является стабильной... Часть опор, скажем, поднимаются, часть опор опускаются. Это говорит о том, что есть динамические изменения», – рассказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи.

Опоры проседают и поднимаются со скоростью от десяти до девяноста миллиметров в год. Это видно на спутниковых фото, опубликованных украинским министерством в Facebook. Такие данные вызвали горячие дискуссии в соцсетях.

«Очередной фейк, сколько было разговоров до начала и во время строительства, сколько «экспертов», «доказательств», что мост невозможно построить, что он рухнет и тому подобное. И ничего из этого не произошло», – написал пользователь Дима Усачев.

«Чтобы за полгода его существования (автомобильной части) можно было получить такие точные данные, у меня возникли сомнения. Когда же порыл Интернет, то понял, что спутниковые радарные данные существуют и можно проводить их мониторинг», – указал в комментариях Николай Лемехов.

Вычислить миллиметровые смещения в конструкциях мостов, даже дистанционно, вполне возможно, говорят в украинском министерстве.

«Если, грубо говоря, Google может 3D-картинку рисовать с точностью до сантиметров, то почему мы не можем следить за стабильностью тех или иных конструкций в тех же измерениях?» – подтверждает Куркчи.

Год назад на одной из опор моста специалисты зафиксировали метку с координатами, от нее привязались к неподвижной точке, например, вершине скалы, координаты которой известны и стабильны.

В течение года делали спутниковые снимки и за это время заметили, что опора существенно просела. На сколько именно миллиметров, высчитала компьютерная программа.

Мостостроитель Петр Коваль говорит, что проседание или поднятие отдельных конструкций мостов от одного сантиметра и до девяти – не критично.

«На мостах обязательно предусматривается деформация. Деформации достаточно значительные. Скажем, когда пролетное строение моста – 100 метров, то предполагается, что температурные деформации могут быть до восьми сантиметров. Для этого ставятся деформационные швы, чтобы их тушить», – говорит инженер-мостостроитель.

Но устоит ли Керченский мост, инженер прогнозировать не решается. Говорит: нужно больше данных, за объектом необходимо постоянно наблюдать.

«Другое дело, что все-таки, когда эти деформации будут прогрессировать, когда они будут собираться, могут тогда быть какие-то серьезные проблемы», – считает Коваль.

В том, что может остановиться строительство железнодорожной части моста, убежден российский гидрогеолог Юрий Медовар. Когда опоры проседают синхронно – это нормальное явление, объясняет он, но на Керченском мосту они движутся в противоположных направлениях.

«Вот у нас одна опора, через 30 метров – вторая опора. Так вот, одна опора проседает, вторая поднимается. Это очень опасно для железнодорожного моста, потому что рельсы там должны быть ювелирно ровными. И если у вас произойдет такой вот перекос, рельсы могут «встать раком» – и паровоз сойдет с рельс. Это очень опасно», – комментирует горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар.

Неравномерное движение опор усложнит строительство железнодорожного перехода по мосту, считают и в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

«Если эта динамика сохранится, а все предпосылки, что она сохранится, они связаны с неустойчивостью грунтов и с самой сложностью конструкции, то, возможно, мы будем свидетелями того, что будет переноситься и далее пуск железнодорожной части этого моста», – говорит Юсуф Куркчи.

Строили, строили и наконец...

В России официально не комментировали информацию, распространенную украинским министерством. Строители отрапортовали, что завершили строительство всех трехсот семи опор для железнодорожного моста.

«Работа была довольно сложная, проходила в непростых погодных условиях. Но, несмотря на это, с небольшим опережением строители завершили все железнодорожные опоры», – рассказал замгендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Но даже если железнодорожную часть достроят, не факт, что мост сдадут в эксплуатацию, считают эксперты.

«Там проблемы начнутся, как только по железной дороге пойдет поезд – примерно 100 тонн, груженый вагон (состав идет – примерно 60 вагонов, это шесть тысяч тонн), тогда нужно смотреть», – говорит Юрий Медовар.

А пока российская «стройка века» трещит по швам. В апреле, еще до открытия моста, треснула одна из опор, и это фото попало в интернет. А в начале октября в воду упал весь пролет моста – между тузлинской косой и островом Тузла. Тогда все списали на неисправность домкрата.

Керченский мост может скрывать и другие сюрпризы. Ведь его не испытывали подобающим образом и полной нагрузки на мост не давали. Только Путин проехал и двадцать пустых КамАЗов.