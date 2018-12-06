В Могилеве так встречали Путина, что не осталось денег на новогодние подарки детям 5 6.12.2018, 11:46

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иллюстрационное фото

Сладости получат только дети льготной категории.

В этом году в Могилеве впервые большинство воспитанников детских дошкольных учреждений и учащихся младших классов средних школ останутся без традиционного новогоднего набора сладостей.

Подарки получат только дети льготной категории, то есть дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных малообеспеченных семей, несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении, дети-инвалиды, находящиеся в городском социальном приюте, воспитанники Могилевского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и Дома ребенка. Для них закупят более 6200 наборов конфет. Вручать их будут на новогодних утренниках, которые пройдут в школах и учреждениях культуры в преддверии Нового года, сообщают «Могилевские ведомости».

Ранее такие подарки закупались для всех воспитанников детских дошкольных учреждений и для учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ. Впрочем, как сообщила начальник управления образования Могилевского горисполкома Ирина Новикова, руководителям дошкольных и школьных учреждений города даны рекомендации приобрести подарки и всем остальным детям — правда, за счет средств внебюджетной деятельности, а также за счет спонсорской и шефской помощи. Хватит ли этих денег на подарки, и если да, то на какие именно, дошкольники и младшие школьники Могилева узнают в течение новогодних праздников.

Как стало известно mogilev.online, в некоторых садах Могилева родителям уже сообщили, что дети в этом году не получат подарков из-за нехватки средств.

Зато, напомним, по-богатому в этом году Могилев встретил Владимира путина и Форум регионов Беларуси и России, потратив на подготовку миллионы долларов.