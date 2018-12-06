закрыть
6 декабря 2018, четверг, 12:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

В Могилеве так встречали Путина, что не осталось денег на новогодние подарки детям

5
  • 6.12.2018, 11:46
  • 1,316
иллюстрационное фото

Сладости получат только дети льготной категории.

В этом году в Могилеве впервые большинство воспитанников детских дошкольных учреждений и учащихся младших классов средних школ останутся без традиционного новогоднего набора сладостей.

Подарки получат только дети льготной категории, то есть дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных малообеспеченных семей, несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении, дети-инвалиды, находящиеся в городском социальном приюте, воспитанники Могилевского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и Дома ребенка. Для них закупят более 6200 наборов конфет. Вручать их будут на новогодних утренниках, которые пройдут в школах и учреждениях культуры в преддверии Нового года, сообщают «Могилевские ведомости».

Ранее такие подарки закупались для всех воспитанников детских дошкольных учреждений и для учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ. Впрочем, как сообщила начальник управления образования Могилевского горисполкома Ирина Новикова, руководителям дошкольных и школьных учреждений города даны рекомендации приобрести подарки и всем остальным детям — правда, за счет средств внебюджетной деятельности, а также за счет спонсорской и шефской помощи. Хватит ли этих денег на подарки, и если да, то на какие именно, дошкольники и младшие школьники Могилева узнают в течение новогодних праздников.

Как стало известно mogilev.online, в некоторых садах Могилева родителям уже сообщили, что дети в этом году не получат подарков из-за нехватки средств.

Зато, напомним, по-богатому в этом году Могилев встретил Владимира путина и Форум регионов Беларуси и России, потратив на подготовку миллионы долларов.


популярное за неделю

Мнение

Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович