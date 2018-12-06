С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге 18 6.12.2018, 20:53

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Фото kremlin.ru

Мимика и жесты заклятых «союзников» без купюр.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге ознаменовалось пикировкой между президентами Беларуси и России.

Возникшая в процессе выступления Александра Лукашенко полемика с Владимиром Путиным стала такой жаркой, что правителю Беларуси пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи.

Фото kremlin.ru

С какими лицами полемизировали руководители двух стран — в следующей фотоподборке «Салiдарнасцi»:

Тут и далее скриншот видео kremlin.ru.

Фото kremlin.ru

Фото kremlin.ru

Фото kremlin.ru

Фото kremlin.ru

Фото kremlin.ru

Фото kremlin.ru

Фото kremlin.ru

Фото kremlin.ru

Фото kremlin.ru

Фото kremlin.ru

Фото kremlin.ru