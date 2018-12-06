С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге

С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге18
- 6.12.2018, 20:53
- 7,512
Мимика и жесты заклятых «союзников» без купюр.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге ознаменовалось пикировкой между президентами Беларуси и России.
Возникшая в процессе выступления Александра Лукашенко полемика с Владимиром Путиным стала такой жаркой, что правителю Беларуси пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи.
С какими лицами полемизировали руководители двух стран — в следующей фотоподборке «Салiдарнасцi»:
Тут и далее скриншот видео kremlin.ru.