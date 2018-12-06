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Больше 1000 белорусов за два дня получили травмы на гололеде

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  • 6.12.2018, 22:29
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В прошлом году зимой с травмами к медикам обращались по 120 – 160 человек в сутки.

Главной причиной ледяных травм становится неготовность людей к зиме, уверен Леонид Ломать, замдиректора по организационной-методической работе РНПЦ травматологии и ортопедии.

– Лучше отказаться от высоких каблуков и подобрать обувь нескользящую. Одежда должна быть свободной, не стеснять движения, чтобы можно было сгруппироваться при падении. Падая, нужно чуть-чуть присесть, снижая высоту и силу удара, руки прижать к телу, а падать лучше на бок, – цитирует замдиректора БелТА.

Всего за два дня, 4 и 5 декабря, в травмпункты обратилось свыше 1000 пострадавших.

– Самая «травмированная» Брестская область – 235 обращений за вторник, 4 декабря, из 538 сигналов по всей стране. В среду, 5 декабря, пострадало примерно 600 человек. Брестчина по-прежнему осталась «лидером» в гололедных травмах – 222 пострадавших, но ее стал догонять и Минск – 125 зарегистрированных обращений к медика, – подытожил Леонид Ломать.

Обычно зимой фиксируется по 120–160 обращений с гололедными травмами ежедневно, но бывают и до 800.


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