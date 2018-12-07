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Как Запад борется с Китаем за гегемонию в технологиях

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  • 7.12.2018, 11:28
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В международных организациях идет подковерная борьба стандартов.

Арест дочери основателя Huawei в Канаде высветил подковерную борьбу за гегемонию в технологиях и торговле между Западом и Китаем, говорят эксперты по безопасности и предрекают десятилетия бескомпромиссной "войны стандартов".

Как передает русская служба BBC, телекоммуникационное оборудование Huawei уже фактически запрещено в США, Австралии и Новой Зеландии. И только два из "Пяти глаз" - альянса спецслужб англоязычных стран Запада - до сих пор не шли на открытую конфронтацию с китайским гигантом: Канада и Великобритания.

После ареста Мэн Ваньчжоу в Канаде в стороне остается только Британия, но и там все громче звучат воинственные голоса.

Власти США, Австралии и Новой Зеландии ссылаются на угрозу безопасности, запрещая закупку оборудования Huawei для сетей мобильной связи новейшего пятого поколения (5G). Компания отвергает обвинения в том, что она представляет угрозу, и выражает готовность сотрудничать.

Но время не то, говорит эксперт по кибербезопасности Эмили Тейлор из Chatham House.

"Десять лет назад было намного больше оптимизма в отношении мировой торговли и сотрудничества в области новых технологий", - говорит она.

Теперь же и в Китае, и в США сменилась власть. Пекин открыто заявляет, что стремится отвоевать у Запада лидерство в мире - как раз в технологиях будущего. Вашингтон в ответ обвиняет китайцев в краже интеллектуальной собственности и под этим соусом объявил им торговую войну.

Как раз в контексте этой войны многие рассматривают канадский арест Мэн Ваньчжоу, финансового директора Huawei. Подробности претензий к ней неизвестны, но в США расследуют дело о возможных нарушениях корпорацией санкций в отношении Ирана.

Тейлор из Chatham House склонна считать инцидент частью борьбы Запада и Китая за первенство в технологии сверхскоростной мобильной связи 5G.

"Вот уже некоторое время без особого шума в международных организациях идет подковерная война стандартов. Китай и другие страны очень терпеливо в ней участвуют", - говорит она.

"Одна из целей этой войны - выигрыш в торговле, который получает страна, если при установлении стандартов она отдает преимущество технологиям отечественных производителей оборудования. А считается, что Китай пока впереди планеты всей в технологии 5G".

С ней соглашается главный экономист инвестбанка Panmure Gordon Саймон Френч.

"Это битва за право устанавливать мировые стандарты в ближайшие 20, 30, 40 лет. Она не закончится даже после ухода нынешних руководителей в США и здесь, в Великобритании. Это борьба за гегемонию, и она - на десятилетия", - сказал он.

Китаец в каждом утюге

Но почему именно сейчас? Huawei давно поставляет оборудование на Запад, как для мобильных, так и для кабельных сетей, и большинство стран не имело к китайской компании никаких претензий.

Потому что 5G - совсем другая история, полагает британский оборонный эксперт Юэн Лоусен из исследовательской компании Rusi.

"Тут два фактора имеют ключевое значение: к сетям 5G будет подключено все, мы движемся к "интернету вещей". И раньше к иностранному оборудованию отношение было более расслабленное. Теперь все изменилось", - говорит он.

Особенно с учетом истории китайской компании. Жэнь Чжэнфэй, основатель Huawei и отец арестованной Мэн - военный инженер и когда-то занимался информационными технологиями в китайской армии. Разумеется, он еще и член компартии Китая.

Компания всегда отрицала связь с правительством и тем более с военными. Однако китайские законы и государственное устройство оставляют открытым вопрос влияния властей на крупный бизнес.

И арест Мэн - скорее продолжение конфликта с Китаем, чем с Ираном, полагает Тейлор из Chatham House.

"Я уверена, что это не вся история. Тут очень много факторов задействовано. Стоит посмотреть только на заявления "Пяти глаз", сделанные в последние дни. Все это ложится в стратегию вывода на чистую воду стран, которые ведут себя недостойно, и совместного ответа на исходящую от них угрозу", - сказала она.

Запретить нельзя закупать

Один из участников альянса "Пяти глаз" - Австралия - еще шесть лет назад запретила закупку оборудования Huawei для национальной сети широкополосного доступа в интернет, а в августе велела мобильным операторам не использовать технологии и оборудование Huawei и другой китайской компании ZTE при строительстве сетей 5G.

Следом соседняя Новая Зеландия ввела в ноябре аналогичный запрет, сославшись на опасения за национальную безопасность. США давно закрыли свой рынок для китайцев.

Huawei выразила сожаление и готовность искать компромисс, напомнив, что несколько крупных операторов по всему миру уже используют ее оборудование для подготовки к строительству сетей пятого поколения и компания подписала более двух десятков контрактов на 5G.

Одна из таких стран - Россия. Весной этого года китайцы подписали соглашение о развитии 5G с "Вымпелкомом", владельцем торговой марки "Билайн". В конце сентября они провели совместную презентацию возможностей 5G на оборудовании Huawei.

Без проблем Huawei работает и в Великобритании.

С начала века BT и Vodafone закупали у китайской компании оборудование для сетей 2G, 3G и 4G, равно как и для широкополосного доступа в интернет для населения и бизнеса. А к запуску 5G с Huawei сотрудничают все крупнейшие мобильные сети страны - Vodafone, EE и Three.

Однако тучи сгущаются. Недавно Financial Times сообщила, что правительство отправило телекоммуникационным компаниям письмо, в котором подняло вопросы безопасности в отношениях с поставщиками.

Чуть позже та же газета написала, что BT собирается демонтировать оборудование Huawei в собственной сети 4G и не допускать китайскую компанию к тендерам на поставки для 5G.

Британии предстоит нелегкий выбор, особенно с учетом и без того мрачных прогнозов экономического ущерба от "брексита", отмечает эксперт по безопасности Лоусен из Rusi.

"Поскольку неоспоримых свидетельств проблемы нет, тут на одной чаше весов оказывается некая неопределенная угроза безопасности, а на другой - коммерческая выгода", - говорит он.

"Если Huawei запретят, неизвестно, как ответит Китай, какие бизнес-связи с нами он решит разорвать. Время для этого неподходящее, и так все переживают за экономику из-за "брексита".


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