«Это было честью для меня!»: Ангела Меркель покинула пост главы ХДС 3 7.12.2018, 15:55

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Претендентами на должность главы партии стали три человека.

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 7 декабря, официально покинула пост лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС). Она занимала эту должность на протяжении 18 лет, пишет obozrevatel.com.

На съезде ХДС она поблагодарила однопартийцев за работу и произнесла прощальную речь, говорится на странице телеканала OstWest в Facebook

"Сегодня я хочу попрощаться со своими сотрудниками в ХДС в центре фонда Конрада Аденауэра и сказать спасибо за работу, трудолюбие, идеи, критику. Это были незабываемые 20 лет", — обратилась политик.

Ангела Меркель

Она подчеркнула, что за годы ее правления количество безработных в Германии удалось сократить с пяти до двух миллионов.

"Я не родилась ни канцлером, ни главой партии. Я всегда старалась выполнять свою работу по совести. И всегда знала, что наступит день, когда я должна буду ее завершить. Это было честью для меня!" — окончила речь Ангела Меркель.

После завершающего слова однопартийцы канцлера аплодировали ей на протяжении 20 минут, а многие — даже плакали, поднимая плакаты с надписью "Спасибо, шеф, за 18 лет председательства в ХДС".

Голосование за нового главу пройдет 7 декабря. Предполагается, что выборы могут занять два тура. Претендентами на должность главы партии стали три человека:

• бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц;

Фридрих Мерц

• нынешний генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр;

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

• министр здравоохранения Йенс Шпан.

Йенс Шпан

Наиболее вероятным победителем является 56-летня Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пишет Telegram-канал "Карточный домик: Европа". Генсек ХДС считает, что ее стране нужно освободиться от бюрократии, дефицита квалифицированных работников и высокой вредности производства.

Самым большим критиком политики Меркель из тройки кандидатов является министр Йенс Шпан. Он считает, что Германии стоит ужесточить политику относительно РФ.

Третий претендент, Фридрих Мерц, выступает за изменение миграционной политики.