За неимением гербовой — пишут на простой 2 Константин Скуратович

7.12.2018, 16:12

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Константин Скуратович

Чаще всего белорусский работник остается бедным.

Официальная государственная статистика вызывает недоверие, вероятно, у большинства граждан. И среди просвещенной публики, и среди простых людей. Поэтому в кругу пользователей отчетов Белстата преобладают скептики, считающие, что «искать логику в государственной статистике бессмысленно», сравнивают статистиков с нерадивыми школьниками, которые решение всякой задачи подгоняют под ответ в конце задачника. То есть пользуются такими методами, которые доказывают истинность спущенных им сверху желаемых, следовательно, ложных показателей.

И можно сказать, что по этой причине многие люди эти статистические результаты игнорируют. Статистическим обобщениям они предпочитают свой повседневный опыт, здравый смысл, прислушиваются к мнению своих коллег по работе, родственников, вообще к авторитетным для себя людям. Разумеется, это эффективный и необходимый для ориентации в мире способ, но он тоже не совершенен, как несовершенна и сама статистика, которая помогает избегать односторонности в оценках. А в любом государстве имеется только одна статистика, и другой, какой бы несовершенной она ни была, кроме государственной статистики быть не может.

Если экономика — наука?

Если, например, допустить (а хочется допустить!), что «экономика — это наука, изучающая человеческое поведение как отношение между целями и ограниченными средствами, имеющими альтернативное применение», то следует признать, что данные государственной статистики (как бы они ни были!) могут рассказать много интересного.

И о целях, и о средствах, примененных или не примененных в экономике альтернатив, полученных и упущенных выгод, реализованных и нереализованных интересов, о взаимоотношениях между государством и обществом. Поэтому следует изучать государственную статистику, поскольку иной (лучшей) у нас нет. Как в пословице, за неимением гербовой — пишем на простой. Тем более, что от качества бумаги содержание письма не зависит. Например, статистические данные всегда указывают реализованную альтернативу, которая была истинной или ложной, плодотворной и обреченной на провал.

Иными словами, в данных статистики отражается та логика, которой в своем реальном поведении руководствуются все — руководство, правительство, граждане. Все, что важно, осознающих свои интересы или действующих для их реализации инстинктивно.

Недавно руководитель государства, правда, имея в виду предстоящие выборы, отметил, что перед его «вертикальной властью» стоит главная задача — создать привлекательный для себя в глазах людей имидж, который мог бы лишить их альтернативы выбирать на выборах кого бы то ни было, кроме кандидатов от власти. Это очень напоминает прежнюю идеологему, согласно которой у народов нет альтернативы кроме коммунизма. Как оказалось, альтернатива была ложной.

Тем не менее, жизнь в Советской стране не была безальтернативной. Общество, официально устремленное к коммунизму, жило так, как получалось, в тех условиях, которое создавало для своего социально-экономического обитания под руководством партии и правительства. В таких же условиях и по таким же причинам существует современное белорусское общество. Это реальная альтернатива, отличная от той, которую предполагают ему власти. От той, какую власти видят для Беларуси и работают для ее реализации.

Познается в сравнении

Но пока, утверждают, не все во всем получаются. Например, руководитель государства видит своего подданного честным и усердным работником, получающим приемлемое вознаграждение за свой труд, достаточное на содержание своей семьи и выплаты налогов государству. На самом деле, пока, по крайней мере, не все получается. В налогообложении граждан и бизнеса государство преуспело и хочет большего.

Но не может, потому что большинство населения имеет не совсем «приемлемое» вознаграждение за свой труд, который, что уж там, не всегда является достаточно эффективным, который позволил бы повышать заработную плату. Не среднюю по стране, а заработную плату конкретных работников, занятых на таких неэффективных работах. Цена производства остается низкой, и ему требуется именно массовая дешевая рабочая сила. Но поскольку оcуществленные факторы производства растут быстрее, то относительная цена рабочей силы продолжает обесцениваться.

И что? Официальная статистика регулярно информирует всех своих пользователей о том, что реальные доходы населения постоянно растут. В текущем месяце по сравнению с предыдущим или относительно к аналогичному прошлому году, двухлетию, пятилетию. Об этом же говорят получающие содержание от казны политики, эксперты, журналисты и прочие общественные деятели. Говорят о том, что если не в нынешнем, то в следующем предвыборном году страна одолеет высоту в 1.000 рублей средней по стране заработной платы. А после, если экономика успешно оптимизируется для противостояния нарастающим внешним вызовам, то страна выйдет на длительную фазу стабильного и устойчивого развития.

И, вроде бы, официальная статистика не имеет никакого значения для общества, собственного мнения, и только безмолвно поддакивает оптимистическим обещаниям руководителей. А на самом деле, выполняемые по научным методикам официальные статистические замеры показывают, что мнения политиков расходятся с получаемыми ими данными. Например, Белстат дважды в год (в первом и во втором полугодии) проводит подсчет медианной заработной платы работников, которая определяется делением фонда заработной платы на списочную численность персонала. Разумеется, прежде всего, определяется средняя заработная плата (СЗП), которая мало что говорит о дифференциации работников по реально получаемым ими зарплатам.

Зарплатная дифференциация

По той простой и очевидной причине, что СЗП в различных административно-территориальных единицах страны, в различных отраслях значительно различаются по своим размерам. Поэтому никогда СЗП в сельских районах не повысятся до уровня столицы и областных центров. Аналогичная дифференциация существует и в отраслях экономики. В сложившейся ситуации большинство сельских жителей обречены получать (зарабатывать) меньше горожан.

По данным Белстата, в мае текущего года СЗП составляла 943,9 рубля, при этом половина работников получала больше 709,3 рубля, а вторая половина — меньше. 709,3 рубля (75,1% от СЗП) равнялись медианной заработной плате по стране. Для сравнения: в январе-июне текущего года номинальная начисленная СЗП в Минске составила 1.275,8 рубля, в Шарковщинском, одном из самых бедном на зарплаты районе, — 541,6 рублей. Получается, что абсолютное большинство жителей района (вероятно, исключая руководителей), входит в социальную группу, получающую зарплату ниже медианной.

Иными словами, чаще всего белорусский работник остается бедным. И если учесть, что такая ситуация за двадцать лет существенно не изменилась в лучшую сторону, можно утверждать, что чаще всего работники не имеют возможности повысить свое благосостояние за счет профессионального развития, повышения своей квалификации, карьерного роста. Создается впечатление, что действующая у нас социально-экономическая модель, функционирует не столько благодаря естественному росту производительности труда и заработной платы работников, а противится им.

Вот это предположение возникает благодаря данным, которые регулярно публикуются Белстатом. Ведомство, призванное обеспечивать общество всесторонней информацией, позволяет увидеть общее в ее связи с частным. Если, например, в областях, особенно в сельских районах обычным является заработная плата, которая не превышает средней пенсии (чистой, не облагаемой налогами), то усиление мотивации к труду становится очень важной для страны. С помощью административного давления на «тунеядцев» ее не решить.

Остается только поражаться удивлению, пережитому властями, составившими полный список людей, которые фактически отказались от сотрудничества с государством в трудовой сфере. Как заявила министр труда Ирина Костевич, в список незанятых в экономике трудоспособных лиц внесли 500 тысяч человек. Это вдвое больше, чем прогнозировалось.

Что, «трудовики» невнимательно изучают официальную статистику? Или не доверяют ее данным?

Константин Скуратович, «Белрынок»