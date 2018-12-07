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«Запасных партнеров» на случай отключения РФ от Visa и Mastercard российские банки могут поискать в Иране или КНДР»

  • Слава Рабинович, «Гордон»
  • 7.12.2018, 19:41
  • 1,950
Слава Рабинович

Российский финансист и блогер Слава Рабинович прокомментировал возможное отключение РФ от Visa и Mastercard.

Какие платежные системы могут и хотят работать с российскими банками, если ужесточат санкции? American Express? Нет. Diners Club? Нет. Maestro? Тоже нет. По мере перечисления этих названий, мы исчерпываем список, обычно висящий на входных дверях любого магазина в любой нормальной стране мира. "Запасных партнеров" на случай отключения РФ от Visa и Mastercard российские банки могут поискать в Иране или КНДР. И это, скорее, не шутка, а реальность.

Американский санкционный режим действует в соответствии с жесткими законами, направленными на противодействие недругам США или странам, использующим химическое оружие. Эти санкции касаются в том числе и третьих лиц, которых уличили в помощи физическим или юридическим лицам по обходу ограничений. Соответственно, любая другая платежная система, кроме Visa и Mastercard, сама попадет под колоссальные штрафы и даже санкции в Америке.

На мой взгляд, риски отключения российских банков от Visa и Mastercard – существенны. Но на данном этапе они не 100-процентные. Если же власти РФ считают, что такая санкция неизбежна, означает ли это, что российские танки собираются ввести в условный Будапешт? Ответ на этот вопрос не знает никто, кроме Путина и еще двух-трех главарей из его ОПГ. Думаю, они готовятся либо к худшему, либо к новой агрессии.

Слава Рабинович, «Гордон»


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