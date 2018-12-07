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Литва ввела санкции против 20 человек, причастных к агрессии в Керченском проливе

  • 7.12.2018, 20:02
Линас Линкявичюс
Фото: DELFI

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Литва ввела национальные санкции против 20 человек, причастных к нападению на украинских моряков в районе Керченского пролива.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во время конференции в дипломатической академии МИД Украины, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы ввели национальные санкции против 20 человек из личного состава, персонально принимали участие в этих военных действиях против служащих Военно-морских сил Украины, а также их руководителей и командиров", - заявил Линкявичюс.

Санкции, в частности, предусматривают запрет посещать Литву. Министр дал понять, что среди лиц, попавших под санкции, не только россияне.

Литовский министр отметил, что только осуждения недостаточно в ответ на российскую агрессию, а других шагов со стороны международного сообщества пока нет.

"Это также непосредственно является призывом к другим, и другие тоже думают о таких мерах, я знаю об этом", - добавил он.


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