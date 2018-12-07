закрыть
8 декабря 2018, суббота, 0:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Внук Карла I: ЕС должен прекратить смиряться с Москвой и открыть Украине возможность членства

  • 7.12.2018, 23:19
Карл фон Габсбург

Внук последнего австрийского императора Карл фон Габсбург призвал ЕС активнее противодействовать РФ.

Внук австрийского императора Карл фон Габсбург завил, что ЕС должен открыть перспективу членства для Украины и завершить смирение с Россией.

Об этом австрийский политик и потомок последнего австрийского императора Карл фон Габсбург заявил изданию PANEUROPA, передает посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"В любом случае, если ЕС хочет, чтобы ему доверяли, он должен завершить смирение с Россией и открыть Украине перспективу членства", - заявил Карл фон Габсбург.

Политик также отметил, что без четкой стратегии Европа и ЕС будут оставаться слабыми в политике противодействия России.


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер