Внук Карла I: ЕС должен прекратить смиряться с Москвой и открыть Украине возможность членства
- 7.12.2018, 23:19
Внук последнего австрийского императора Карл фон Габсбург призвал ЕС активнее противодействовать РФ.
Внук австрийского императора Карл фон Габсбург завил, что ЕС должен открыть перспективу членства для Украины и завершить смирение с Россией.
Об этом австрийский политик и потомок последнего австрийского императора Карл фон Габсбург заявил изданию PANEUROPA, передает посол Украины в Австрии Александр Щерба.
"В любом случае, если ЕС хочет, чтобы ему доверяли, он должен завершить смирение с Россией и открыть Украине перспективу членства", - заявил Карл фон Габсбург.
Политик также отметил, что без четкой стратегии Европа и ЕС будут оставаться слабыми в политике противодействия России.
Онук останнього австрійського імператора Карл фон Габсбурґ: Якщо ЄС хоче, аби йому довіряли, він має завершити замирення Росії та відкрити Україні перспективу членства.— olexander scherba (@olex_scherba) 7 декабря 2018 г.
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