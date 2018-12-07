Внук Карла I: ЕС должен прекратить смиряться с Москвой и открыть Украине возможность членства 7.12.2018, 23:19

Карл фон Габсбург

Внук последнего австрийского императора Карл фон Габсбург призвал ЕС активнее противодействовать РФ.

Внук австрийского императора Карл фон Габсбург завил, что ЕС должен открыть перспективу членства для Украины и завершить смирение с Россией.

Об этом австрийский политик и потомок последнего австрийского императора Карл фон Габсбург заявил изданию PANEUROPA, передает посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"В любом случае, если ЕС хочет, чтобы ему доверяли, он должен завершить смирение с Россией и открыть Украине перспективу членства", - заявил Карл фон Габсбург.

Политик также отметил, что без четкой стратегии Европа и ЕС будут оставаться слабыми в политике противодействия России.