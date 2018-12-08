Все регионы подняли цены на проезд 7 8.12.2018, 10:38

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Фото: kp.by

Остался только Минск.

Стоимость проезда в городском общественном и пригородном транспорте подняли во всех регионах Беларуси. Последней повысила стоимость проезда Могилевская область — на 5 копеек, как в остальных регионах. Соответствующее решение обнародовано на национальном правовом портале. Во всех остальных областях транспортники ранее уже увеличили тарифы на проезд, а в некоторых регионах вслед стали поднимать цены и маршрутчики.

Стоимость проезда на обычных и скоростных маршрутах вырастет до 55 копеек (сейчас — 50 копеек), а при покупке у водителя — до 65 копеек (сейчас — 60 копеек).

Кроме того, выросла и стоимость проездных билетов многоразового пользования при осуществлении городских перевозок пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении.

К примеру, месячный проездной на один вид транспорта в Могилеве будет стоить 24,75 рубля, в Бобруйске — 24,09 рубля, а в остальных 21,03 рубля.

Напомним, в регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз принимали в октябре прошлого года. Тогда талончик на одну поездку на городском транспорте подорожал до 50 копеек, а при покупке у водителя — до 55 копеек. Стоимость проезда в автобусах экспрессных маршрутов увеличилась до 60 копеек. В числе первых цену талончиков увеличили транспортники Минской, Гомельской и Витебской областей.

В Минске вопрос повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте рассмотрят на заседании Мингорисполкома. Об этом заявил 27 ноября на оперативном совещании председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак. «Необходимо изучить обоснованность такого шага», — уточнил Анатолий Сивак.