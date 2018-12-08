Как закончилась «дружба» России и Украины на море, суше и в вере 8.12.2018, 17:12

Последней каплей в Киеве посчитали случившееся в Керченском проливе.

С 1 апреля 2019 года Украина и Россия больше не друзья. Верховная Рада решила не продлевать Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, действовавший 20 лет, сообщает "Настоящее время".

О целесообразности договора в Украине спорили уже не один год, но до сих пор власти настаивали – пока документ действует, есть на что ссылаться в международных инстанциях.

Дружбе конец на море

Последней каплей в Киеве посчитали случившееся в Керченском проливе. Местные СМИ подчеркивают: впервые украинцев атаковали именно россияне, а не "зеленые человечки" или "отпускники". Российские медиа настаивают: имели на то полное право. О задержанных украинских моряках федеральные каналы говорят как об уголовниках, украинские называют их военнопленными.

Дружбе конец на границе

Еще до непродления Договора о дружбе Украина ввела военное положение в десяти областях, граничащих с Россией, Приднестровьем и морями, а затем запретила въезд в страну российским мужчинам. Официально ограничения ввели только для мужчин от 16 до 60 лет, однако и те могут попасть в страну, если убедят пограничников в благонадежности.

Реакция на запрет в украинских СМИ разнообразнейшая: от вопросов "Почему только сейчас?" до обвинений президента в дешевом пиаре. Российские медиа более единодушны.

"В общем, театр абсурда продолжается" (1 канал, Россия).

"Видеть в каждом русском врага – это уже диагноз" (5 канал, Россия).

"Если бы Москва ответила симметрично, на Украине стало бы двумя миллионами безработных больше" (РЕН ТВ, Россия).

Дружбе конец в вере

На фоне пограничного конфликта из внимания СМИ слегка выпал конфликт церковный. А там страсти кипят не менее бурные. Украинский Минкульт впервые за 30 лет взялся за инвентаризацию Киево-Печерской Лавры – это и музей, и оплот российского православия. СБУ провела обыски в загородном доме настоятеля Лавры. А тем временем Вселенский патриархат дал добро, и сторонники отдельной Украинской православной церкви назначили дату Собора. 15 декабря в Киеве они должны утвердить устав и выбрать себе предстоятеля.