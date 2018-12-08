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ЕБРР пролетел на «Буслике»

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  • 8.12.2018, 21:39
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ФОто: Dana Mall

Белорусская фирма отошла польской компании.

Совет польской CDRL S. A. (ТМ «Coccodrillo») сообщил Варшавской фондовой  бирже  о  приобретения контрольного пакета акций компании СООО  «Торгово – Промышленная Группа Вест Ост Юнион» ( ТМ «Буслик»), пишет belinvest.by.

Покупатель в ходе переговоров, проводимых с продавцами – ЕБРР и четырьмя физическими лицами — совершил согласование существенных условий приобретения 90 % акций Компании. Общая стоимость сделки $ 6, 39 млн.

Напомним.  В 2009 году ЕБРР инвестировал в розничную сеть «Буслик» $ 3 млн  за долю 25,5%. Несложно посчитать , что за почти десяток лет прироста капитала не произошло. Хорошо если остались при своих.

Розничная сеть детских товаров под брендом «Буслик» была  основана в 2006 г. Сегодня на территории Беларуси имеет 46 магазинов, из них 17 в самом Минске. В ассортимент входят детское питание, подгузники, аксессуары для новорожденных, косметика для детей, коляски, одежда, обувь, игрушки, сказки и учебная литература. Годовая выручка  $ 65 млн, EBITDA (прибыль без учета налогов) превышает $ 2 млн.

 

 

CDRL S.A. (Coccodrillo) — польский производитель детской одежды со своей розничной сетью (220 магазинов в Польше). За счет нового приобретения Компании рассчитывает значительно ускорить развитие сети продаж на зарубежных рынках , увеличению масштабов деятельности и уровня доходов.


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