ЕБРР пролетел на «Буслике» 2 8.12.2018, 21:39

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ФОто: Dana Mall

Белорусская фирма отошла польской компании.

Совет польской CDRL S. A. (ТМ «Coccodrillo») сообщил Варшавской фондовой бирже о приобретения контрольного пакета акций компании СООО «Торгово – Промышленная Группа Вест Ост Юнион» ( ТМ «Буслик»), пишет belinvest.by.

Покупатель в ходе переговоров, проводимых с продавцами – ЕБРР и четырьмя физическими лицами — совершил согласование существенных условий приобретения 90 % акций Компании. Общая стоимость сделки $ 6, 39 млн.

Напомним. В 2009 году ЕБРР инвестировал в розничную сеть «Буслик» $ 3 млн за долю 25,5%. Несложно посчитать , что за почти десяток лет прироста капитала не произошло. Хорошо если остались при своих.

Розничная сеть детских товаров под брендом «Буслик» была основана в 2006 г. Сегодня на территории Беларуси имеет 46 магазинов, из них 17 в самом Минске. В ассортимент входят детское питание, подгузники, аксессуары для новорожденных, косметика для детей, коляски, одежда, обувь, игрушки, сказки и учебная литература. Годовая выручка $ 65 млн, EBITDA (прибыль без учета налогов) превышает $ 2 млн.

CDRL S.A. (Coccodrillo) — польский производитель детской одежды со своей розничной сетью (220 магазинов в Польше). За счет нового приобретения Компании рассчитывает значительно ускорить развитие сети продаж на зарубежных рынках , увеличению масштабов деятельности и уровня доходов.