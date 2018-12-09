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Глава правительства Каталонии начал двухдневную голодовку

  • 9.12.2018, 18:22
Ким Торра

Ким Торра начал 48-часовую голодовку в солидарность с заключенными под стражу каталонскими политиками.

Глава правительства Каталонии Ким Торра начал 48-часовую голодовку в солидарность с заключенными под стражу каталонскими политиками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на La Vanguardia.

По данным издания, Торра до утра 11 декабря, когда кончится голодовка, пробудет в монастыре Монсеррат. Отмечается, что Торра присоединился к акции, которую проводят депутаты и активисты. Она началась в пятницу, 7 декабря. С этого дня и до 20 декабря участники акции по очереди объявляют короткую голодовку в защиту политзаключенных.

Несколько дней назад голодовку объявили заключенные под стражу экс-глава Национального собрания Каталонии Жорди Санчес и бывший депутат парламента Жорди Туруль, а также бывший глава каталонского МВД Жоаким Форн.

В начале ноября прокурор запросил для бывшего вице-президента Каталонии Ориола Жункераса 25 лет тюрьмы, для других членом бывшего правительства автономии обвинение запросило 16 и 17 лет. Жункераса и еще нескольких членов правительства Каталонии, при котором прошел референдум о независимости автономии и была принята соответствующая декларация, задержали в начале ноября 2017 года. Экс-глава правительства Карлес Пучдемон и часть членов женералитата скрылись за границей.


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