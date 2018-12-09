Явка на выборах в Армении составила 48,63%1
- 9.12.2018, 22:33
В Армении проходят парламентские выборы.
По предварительным данным, полученным электронным путем, явка на внеочередных парламентских выборах 9 декабря составила 1 260 840 человек или 48,63% от общего числа избирателей (2 592 486), передает azatutyun.am.
Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян.
Отметим, что на предыдущих парламентских выборах в апреле 2017 года явка составила чуть более 60%.