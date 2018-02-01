Саудовские принцы передали в казну около $107 миллиардов 1 1.02.2018, 9:39

«Выкуп» был уплачен наличными деньгами и ценными бумагами.

Большинство задержанных в рамках антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии принцев и чиновников оправданы или признали вину и передали государству права на свое имущество, наличные, ценные бумаги и другие активы. Об этом заявил генеральный прокурор Саудовской Аравии, шейх Сауд аль-Моджиб, пишет "ВВС Україна".

По словам генпрокурора, благодаря соглашениям со следствием принцы и чиновники вернули стране $106,7 млрд. Он уточнил, что под стражей остаются 56 человек из 381.

Шейх аль-Моджиб не назвал имен обвиняемых. Однако сообщается, что среди них есть принцы, министры и бизнесмены.

27 января из-под стражи в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде освободили принца-миллиардера Аль-Валида ибн Талала. Принц освобожден после заключения соглашения с прокуратурой, условия которого не разглашаются.

Также освобожден бизнесмен Аль-Валида аль-Ибрагима, владелец арабской спутниковой телевизионной сети MBC и сын короля Абдуллы (правил в 2005–2015 годах) Митеб ибн Абдулла, который, по данным источников, передал активы стоимостью более $1 млрд.

Шейх аль-Моджиб уточнил, что отказался идти на сделку с 56 задержанными, в отношении которых есть "другие уголовные дела, по которым еще нет решения" или расследование по которым еще продолжается.

4 ноября в Саудовской Аравии был создан новый антикоррупционный комитет. Его возглавил наследный принц Мухаммед ибн Салман.

В тот же день издание Al Arabiya сообщило, что в стране по подозрению в коррупции задержали 11 принцев, четырех министров и десятки бывших министров.