Скрыть правду не удастся 7 Ян Валетов, «Обозреватель»

10.02.2018, 11:45

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Ян Валетов

Сила давно не в танках и ракетах.

Все руссо-писателе-патриото уже высказались про Маска? Или еще кто-то остался? Красиво так, сквозь зубы длинно сплюнуть и объяснить, почему Маск - никто, а Рогозин всем покажет.

Ну, понятно, он аферист, а русский народ талантливее, а украинцам, вообще, рот надо закрыть, они только рапс умеют выращивать да хрущей гонять в садочке.

Позволю себе высказаться.

Как бывший ракетчик, как писатель, которого называют фантастом (не понимаю почему), как человек, который влюблен в новые технологии и уверен, что прогресс двигают личности, которые не признают ограничений.

Что сделала команда Маска в сухом остатке?

Прежде всего, команда Маска создала команду Маска. Большей ценности, чем объединение свободных, образованных, технически продвинутых единомышленников и придумать нельзя. Это коллектив, который с "ноля" создал линейку носителей от свехмалого до сверхтяжелого, способных выполнять лифтинг грузов любого размера на разные орбиты.

Носители новые, с возвратными ступенями, с новыми двигателями. Это не продолжение старых серий ракет - с ними их роднит только принцип реактивного движения, так он и китайских петардах такой же.

Полагаю, что Маск и его dream-team создали продукт, конкурировать с которым не может ни одна государственная организация.

Роскосмос может спеть песню про "пыльные тропинки далеких планет" и самоубиться о стену. Я не злорадствую, я констатирую факт. В настоящий момент технологии 20 века, несмотря на косметику, безнадежно устарели. Да, с помощью усовершенствованных древних ракет можно поднимать на орбиту грузы, но Маск в самой ближней перспективе сделает это дешевле и надежнее.

Разработки Маска - это путь к исследованию ближнего космоса, их коммерческая ценность станет видна в ближайшие десятилетия.

Я уж не стану упоминать, что это прекрасно и с точки зрения эстетики, и целесообразно с точки зрения маркетинга.

Да это просто незабываемо красиво! Я такую картинку видел только в фантастических фильмах. Раньше только в кино, а теперь живую, в прямом эфире и на экране простого тв.

И еще одна маленькая деталь: это частная компания. Частная - это означает не на деньги налогоплательщиков. Фишку сечете?

Частная лавка переиграла государственного монстра. Начисто.

Тут можно ставить точку.

Но это еще не все.

Теперь "Тесла". Ну, понятно, что все эти электромобили - чистой воды обман публики! Убыточное производство и т.д. и т.п., "Калина" дешевле и лучше. Автопилот у Теслы - никакой! Вот, уже десяток аварий насчитали! И, вообще, электромобиль никому не нужен! Навороты в зоопарке!

В зоопарке они действительно не нужны. А вот крупнейшие в мире производители уже заявили о том, что к 25 году часть линейки будет электрической. А в планах - полный переход на электрику.

И подтолкнул их к этому именно Илон Маск с его Теслой. Когда открываешь европейскую карту электрозаправок (она есть в Сети) понимаешь, что будущее уже наступает. Оно уже стоит за дверью, и позвали его сюда безумцы, авантюристы и обманщики типа Маска. И БМВ, Мерседес, Большая Тройка, ТОЙОТА, Хонда, Хёндэ не намерены пасти задних. Кстати, Китай тихо вышел в лидеры по продажам (по количеству) электрокаров и производит их сотнями тысяч.

Объединю в один абзац домашние батареи, солнечные крыши и прочие источники возобновляемой энергии от Маска.

Это тоже будущее. Пока дорогостоящее, но уже ближайшее. Рекомендую оглянуться на Германию (в Калифорнии климат другой), которая климатически схожа с Украиной. Оценить процент энергии из возобновляемых источников, который немцы используют в быту и понять, что углеводороды ненадолго.

Верх возьмет прогресс совершенствования полупроводниковых технологий, позволяющий использовать энергию солнца, разработка новых батарей (уже есть интересные рапорты от исследователей) для накопления этой энергии, новые принципы построения сетей. (оставляю за скобками биоэнергетику - очень перспективную и интересную для с\х районов), и ветроэнергетику (до нее Маск пока не добрался). Вангую, что в ближайшие десять лет связка "солнечная крыша, батареи, диодное освещение" изменит ситуацию с энергопотреблением принципиально.

Это один из самых жизнеспособных проектов Маска, самых нужных и своевременных для человечества.

И последнее – гиперлуп – поезд будущего.

Это вакуумный сверхскоростной поезд, способный двигаться на скоростях около 1200 км час, который должен курсировать между Сан-Франциско и ЛА, проходя расстояние 561 км за полчаса.

Проект находится на стадии разработки и компьютерного моделирования.

Я не знаю, будет ли этот проект осуществлен, но то, что наработки, полученные командами, тоже продвинут вперед технический прогресс, могу сказать наверняка.

На само-то деле, основное призвание мечтателей – это заставлять человечество двигаться, не давать ему почить на лаврах, разжиреть, позволить ему мечтать о несбыточном.

Немного о личном и политике.

Мир в первой части 21 века устроен несколько иначе, чем в 20 или ранее.

Это мир, в котором изоляция – это приговор.

Это мир, основанный на свободном обмене информацией, на кооперации ученых, на международных исследованиях.

Динамика развития сейчас такова, что старые заслуги не учитываются. Смена лидера происходит мгновенно, как только появляется идея, достойная воплощения и команда, способная на это.

Можно сколь угодно долго рассказывать, кто д’Артаньян, но скрыть правду не удастся. Сила давно не в танках и ракетах, сила в технологиях и перспективах на будущее. И прогресс не в том, чтобы сделать боевой самолет в одном экземпляре, а в том, чтобы в каждый дом в стране стал энергонезависимым и каждый гражданин страны имел доступ к высоким технологиям. Если ты наряду с этим можешь построить еще и супер-самолет, то честь тебе и хвала – завоевания надо уметь защищать.

Строить будущее на продаже ресурса – это тупик.

Мне не обидно, что Украина выпала из космической гонки – глупо гнаться за ракетными стартами с голой задницей и в дырявых носках. Но я уверен в том, что в построении нового космоса мы найдем свое место. Именно в кооперации со всем остальным миром Украина должна строить свое будущее, обучать своих специалистов. У нас много прекрасных IT-шников, наши дети уже учатся в школах и университетах за рубежом, учат языки и легко вливаются в интеграционные процессы. За забором можно построить только тюрьму, мир стремительно становится open spaces, на место пафосных офисов приходят коворкинговые пространства, на дороги вместо консервативных роллс-ройс выбегают прогрессивные Теслы, все мировые знания можно вынуть из смартфона с помощью голосовой команды за несколько секунд. Иначе уже не будет. Если ты не на гребне, то ты утонул.

Нет прошлых заслуг и былых свершений. Есть будущее, которое уже стоит за плечом и смотрит на то, что ты делаешь на клавиатуре. Оно точно знает, что рано или поздно человечество выберется из скорлупы и шагнет за пределы планеты, победит болезни и научится жить энергией солнца, ветра и водорода. Вопрос не в том, произойдет это или нет, вопрос в том, когда это произойдет.

И большое спасибо людям, которые этот момент приближают.

Ян Валетов, «Обозреватель»