Белорус добивается пенсии за ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС 6 10.02.2018, 14:09

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Мужчина требует компенсации за потерянное здоровье.

Инвалид I группы Вячеслав Радкевич из Молодечно безрезультатно добивается пенсии, причитающейся ему за участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает «Радыё Свабода».

Вячеслав Радкевич работал в 10-километровой зоне ЧАЭС, по состоянию здоровья три года оставался без работы и уже десять лет прикован к постели. Жена Евгения Радкевич через суд добивается, чтобы ликвидатору-чернобыльцу отдали недоплаченную пенсию. Однако семье отказывают, ссылаясь на «срок давности».

Вячеслав Радкевич - ликвидатор-чернобылец: в 1987 году военкомат Молодечно направил его на работы по ликвидации аварии в 10-километровую зону загрязненности ЧАЭС.

Потеряв здоровье, Вячеслав Радкевич не смог работать в городской коммунальной службе и три года оставался без работы. Теперь ему 70 лет, и 10 из них он прикован к постели.

Местные чиновники скрыли от ликвидатора-чернобыльца, что он имел право на повышенную пенсию ликвидатора с 50 лет.

С помощью жены Евгении Вячеслав Радкевич добивается компенсации за пенсии, недоплаченные за прошлые 20 лет.

Однако суды Молодечно и Минской области отказали Радкевичам в иске. Основание: вышел срок давности.

Вячеслав и Евгения Радкевичи считают судебное решение несправедливым, незаконным и надеются добиться справедливости в суде высшей инстанции.