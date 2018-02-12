В Беларуси мошенники воруют деньги через мобильный банкинг 1 12.02.2018, 13:17

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Инструментом для совершения злодеяния служит смартфон самого потерпевшего.

В Беларуси появилась новая разновидность киберпреступлений — кража денег абонентов сотовой связи через мобильный банкинг. Деньги воруют через смартфон потерпевшего, отмечают в МВД, пишет tut.by.

Заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции Министерства внутренних дел Беларуси Владимир Зайцев, рассказал, как предотвратить кражу денег с телефона:

— Злоумышленники ищут жертв в общественных местах, а иногда просто обращаются к своим знакомым и просят телефон, чтобы сделать звонок.

Когда аппарат попадает в руки афериста, он делает вид, что набирает номер, а на самом деле при помощи USSD-запроса или выхода в интернет активирует предоставляемую некоторыми операторами сотовой связи услугу мобильного банкинга.

Она позволяет осуществить платежные операции с лицевого счета абонента и получить у оператора сотовой связи лимитированный микрозайм. Сумма, поступившая хозяину гаджета, в несколько касаний переводится на российские абонентские номера или банковские счета. Туда же могут уйти и средства с баланса мобильного телефона. Все это занимает буквально пару минут.

Специалист добавляет, что «в результате ничего не подозревающие граждане мало того что остаются без денег, так еще вынуждены погашать микрозайм вместе с процентами и вносить абонентскую плату за использование мобильного банкинга».

В МВД отмечают, что этот вид хищений появился в конце прошлого года.

— Буквально через месяц сотрудники подразделений по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий уже провели задержания причастных к этому лиц. Двое мужчин по предварительному сговору занимались такой противоправной деятельностью в Могилеве и Минске. Еще один гражданин промышлял подобным на территории Минской области. Возбуждены уголовные дела по ст. 212 УК Беларуси (Хищение путем использования компьютерной техники). Сейчас по обоим случаям установлено не менее пятнадцати пострадавших. Есть основания полагать, что эпизодов было гораздо больше. Пока же общая сумма ущерба составляет более 2 тыс. рублей, — добавил Владимир Зайцев.

Чтобы обезопасить себя, в МВД советуют не передавать телефон другим людям, даже приятелям, и установить на смартфоне блокировку (с помощью PIN-кода, пароля, графического ключа, сканера отпечатка пальца, фейсконтроля).

— Не теряет актуальности проблема мошенничеств в социальных сетях. Злоумышленники добиваются своих целей различными способами. Например, взламывают чужие аккаунты или создают полные дубликаты личных страниц граждан, пользуясь информацией и фотографиями из открытого доступа, а затем от имени этих людей рассылают сообщения их виртуальным друзьям с просьбами о финансовой помощи. Обычно упоминают небольшую — от 10 до 50 рублей — сумму, которую нужно перевести на карт-счет, электронный кошелек, баланс мобильного телефона, — говорит Владимир Зайцев.

Специалист рассказывает, что мошенники пытаются узнать реквизиты банковской платежной карты пользователя, с которым ведут переписку со взломанных или фейковых страниц.

— Опасность заключается не только в том, что, получив все необходимые данные, злоумышленники могут обчистить карт-счет или баланс мобильного телефона. Соглашаясь предоставить реквизиты банковской карты или свой номер, граждане рискуют выступить в качестве посредника при переводе денег другого пострадавшего мошеннику, пишущему с фейковой страницы и, как правило, находящемуся за пределами Беларуси, — пояснил Владимир Зайцев.

В МВД рекомендуют прежде чем переводить деньги по просьбе знакомого, выяснить, он ли автор подозрительных сообщений.

Специалисты также советуют никому не сообщать реквизиты своей банковской платежной карты. «Также нельзя распространять в интернете снимки ее лицевой и оборотной стороны. Посторонние не должны знать и сведения, полученные в СМС-сообщениях: коды доступа и активации, сеансовые ключи и прочее. Это тоже может привести к хищению денег, завладению аккаунтами в социальных сетях или электронными почтовыми ящиками», — советуют в МВД.