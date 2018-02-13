Папа Римский освятил камень из Назарета для нового костела в Гомеле 13.02.2018, 13:14

Об этом Понтифика попросил епископ Казимир Великоселец.

Во время недавнего визита католических епископов Беларуси в Ватикан Папа Франциск освятил камень из Назарета, который будет заложен в фундамент нового католического храма в Гомеле, сообщает «Правда Гомель».

Об этом Понтифика попросил епископ Казимир Великоселец. Небольшой камень он ранее привез из родного города Иисуса Христа во время национального паломничества на Святую Землю.

Возрождением исторического прихода Успения Пресвятой Девы Марии в областном центре епископ Казимир занимается уже много лет. Ранее костел находился в центре Гомеля, но был взорван большевиками.

Пока же в областном центре есть только один католический храм на улице Советской, который в воскресные дни и особенно в большие праздники не вмещает всех желающих участвовать в мессе. Как сообщается на Гомельском католическом портале, вскоре запланировано начало строительства одноименного храма в Советском районе города — на пересечении проспекта Речицкого и улицы Объездной.