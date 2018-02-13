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Блогер создал «орган» из говорящих игрушек Furby

  • 13.02.2018, 13:47

Ролик с музыкальным инструментом за два дня собрал свыше 450 тысяч просмотров на YouTube.

Блогер опубликовал в Сети видео, в котором показал созданный им орган из 44 говорящих игрушек Furby, сообщает korrespondent.net.

Видео с импровизированным музыкальным инструментом, опубликованное на YouTube-канале Look Mum No Computer, собрало за два дня свыше 450 тысяч просмотров.

Блогер отметил, что для реализации этой задумки ему потребовалось изрядное количество сил, времени и денег.

Игрушка Furby появилась в 1998 году. Она была очень популярна до начала 2000-х годов. Позднее она также получила несколько обновлений.


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