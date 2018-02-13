«Немецкая волна»: Ответит ли Путин за «Вагнера» 13.02.2018, 14:54

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Дискуссия о погибших в Сирии пока идет в узком кругу.

Под американскими бомбами в Сирии погибли россияне, это уже бесспорно. Вопрос в том, сколько было убито и как прореагирует на случившееся Кремль - такое мнение выразил политолог Иван Преображенский в комментарии DW.

Первое российско-американское условно прямое боестолкновение в Сирии закончилось гибелью россиян и их союзников. Это еще не новая мировая война, но уже похоже на Вьетнам, где, как в советском анекдоте, сражаются с американской военщиной "вьетнамцы" Ли-Си-Цин и Си-До-Ров. Правда, тогда США противостояли военные советники и регулярные войска. Здесь же Минобороны РФ заявляет, что "российских военнослужащих в данном районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор нет". Так что в Сирии американцы, похоже, имеют дело с российскими частными военными компаниями (ЧВК).

Поклонники "Вагнера"

Самой известной нашей ЧВК является компания Вагнера. К любимому композитору Адольфа Гитлера она отношения не имеет, зато, по данным российских и зарубежных медиа, связана с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого также называют "поваром Путина". Активно заговорили об этой ЧВК с началом военных действий на востоке Украины, но и про ее участие в боях в Сирии есть десятки публикаций. В том числе, и о потерях ЧВК Вагнера, которые российское министерство обороны в своих сводках не учитывает, что не мешает властям иногда посмертно награждать этих то ли добровольцев, то ли наемников.

Принципиальная разница между российской армией и частной военной компанией заложена в названии. Военнослужащие должны защищать интересы России. Ну а погибшие в Сирии россияне, судя по имеющейся информации, штурмовали нефтеперерабатывающий завод, который может быть интересен Пригожину, российскому союзнику Башару Асаду, но явно находится вне зоны интересов Российской Федерации.

Так что сказать, что в Сирии 7-го или 8-го февраля россияне погибли, защищая чьи-то частные интересы, будет простой констатацией факта. В соответствии с Международной конвенцией о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников (принята в декабре 1989 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН) погибшие являются наемниками. Со всеми вытекающими последствиями, в том числе и для России, хоть она и старается от них дистанцироваться.

Лучшая защита - дезинформация

Раз погибли не военнослужащие, должны ли российские власти отвечать за их смерть? Кандидат в президенты от партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает, что да. Часто коллеги по оппозиции обвиняют его в соглашательстве с властями, но пока именно он верно отреагировал на случившееся, потребовав ответа от Владимира Путина.

Явлинский требует от президента отчет "о действиях российских военных в Сирии в настоящее время, о количестве погибших российских граждан, независимо от того, в каком формальном статусе они несли службу". Также, с учетом угрозы "случайного или намеренного непосредственного военного столкновения между Россией и США", нужен "публичный отчет и о взаимоотношениях с США".

Власти вместо этого ведут классическую компанию по дезинформации. Вначале Минобороны отрицало, что кто-то вообще погиб. Затем, когда скрывать стало бессмысленно, анонимные телеграм-каналы рассказали о сотнях погибших. Наконец, бывший командующий боевиками в Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков) назвал на своей страничке "В Контакте" цифру в 600 погибших, при том, что американцы ранее говорили, что в нападении в целом участвовало около 500 человек.

В значимые государственные СМИ, тем более на телевидение, информация о гибели россиян в Сирии, конечно, не попала. Но в соцсетях сразу заговорили про дезинформацию, дискредитирующую Россию. Уже не называя источника, постоянно упоминались то 200, а то и 600 погибших. Попробуй-ка теперь доказать, что кто-то вообще погиб. Сразу в глаза ткнут этими мифическими шестью сотнями. Все вы врете, скажут кремлевские пропагандисты, то у вас 600, то у вас 200. Ну а пятерых или чуть больше, чью гибель уже скрыть не удастся, наверняка официально признают и похоронят.

Три России

В итоге, дискуссия о погибших в Сирии пока идет в узком кругу. Правящий класс руководит и, вероятно, зарабатывает на сирийской войне, при этом старательно скрывая информацию. Небольшой кружок политических активных граждан, как лояльных Кремлю, так и оппозиционно настроенных, обсуждает российские потери на кухнях и в соцсетях. А большинство, благодаря эффективности кремлевской дезинформации и цензуре, просто ничего не знают.

Не знают, но большой войны опасаются. В конце 2017 года большинство россиян недаром называло завершение сирийской войны главным событием года. Как эти люди поведут себя, когда узнают, что война в Сирии превращается в подобие Афганистана, а риск прямого конфликта с США резко вырос? Мы пока не знаем, взбунтуется ли эта третья Россия или продолжит поставлять кадры для ЧВК, чтоб умирать в далекой стране за чужие интересы.