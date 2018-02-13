Журналисты рассказали, во сколько лет формируются музыкальные вкусы 1 13.02.2018, 15:49

1,104

Фото: J.M. Guyon / CandyBox / Globallookpress.com

При этом на девушек подростковые увлечения влияют больше, чем на парней.

Любимые песни у большинства появляются в подростковом возрасте. Со временем их не только не забывают, но и часто переслушивают. К такому выводу пришел обозреватель The New York Times Сет Стивенс-Давидовиц, пишет «Нож».

Журналист проанализировал статистику Spotify и назвал возраст, когда у слушателей формируются музыкальные вкусы. Для мальчиков это период с 13 до 16 лет, в особенности — 14 лет, для девочек — этап с 11 до 14, в среднем — 13 лет. При этом на девушек подростковые увлечения влияют больше, чем на парней.

Песня Radiohead “Creep” популярна среди 38-летних мужчин — когда она вышла, им было по 14 лет. А “Just Like Heaven” The Cure слушают 41-летние женщины — на момент релиза песни им было 11.