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Губерниев: Что касается Домрачевой, то нужно лучше стрелять

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  • 13.02.2018, 19:26
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Дмитрий Губерниев

Известный российский телекомментатор оценил выступление белоруски на Олимпиаде в Пхенчхане.

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление известной белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой:

- Что касается Домрачевой и Кузьминой, то нужно лучше стрелять. Это очевидно. Акимова в спринте стреляла блестяще, но ход показала такой же, как на протяжении всего сезона, — рассказал Губерниев в комментарии СТВ.


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