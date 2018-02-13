Губерниев: Что касается Домрачевой, то нужно лучше стрелять

Губерниев: Что касается Домрачевой, то нужно лучше стрелять6
- 13.02.2018, 19:26
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Известный российский телекомментатор оценил выступление белоруски на Олимпиаде в Пхенчхане.
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление известной белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой:
- Что касается Домрачевой и Кузьминой, то нужно лучше стрелять. Это очевидно. Акимова в спринте стреляла блестяще, но ход показала такой же, как на протяжении всего сезона, — рассказал Губерниев в комментарии СТВ.