Как Кремль «прятался у всех на виду» Юрий Христензен, Facebook

13.02.2018, 22:35

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Фото: EPA

Стратегическое поражение России в Сирии уже очевидно, вопрос только в сроках и цене.

Для того, чтобы понять причины событий в Дэйр-Эз-Зоре, достаточно сравнить две карты. На первой красными и зелеными кружочками показаны газовые и нефтяные месторождения Сирии, на второй - сложившееся на текущий момент зоны оккупации. Нефтяные поля Дейр-эз-Зора расположены на юго-востоке страны. Эта зона контролируется американскими прокси и граничит с российской зоной контроля.

Территория, контролируемая российскими прокси, состоит из густонаселенной восточной части страны и пустыни с газовыми месторождениями в центре. Население и газ это спорые активы в сложившейся ситуации. Население необходимо кормить и восстанавливать разрушенную войной инфраструктуру. Денег на это ни у Москвы, ни у Дамаска нет. Газ необходимо добывать, транспортировать, сжижать и продавать. На это нет ни денег, ни технологий, ни покупателей.

Режим Асада находится под международными санкциями. Российские госкомпании и крупный российский бизнес, которые могли бы выступить в качестве посредников, либо уже под санкциями, либо туда попадут при попытке обойти санкции против Асада. Вариант контрабандных поставок газа тоже не подходит. СПГ это слишком специфичный продукт, чтобы им можно было незаметно торговать. Его нельзя перегрузить с танкера в море, или перевозить тайными тропами в бензовозах.

Поддержав режим Асада, Кремль одержал тактическую победу. Теперь настало время расплачиваться за стратегические просчеты. Так бывает, когда тактика соседствует с понтами и эмоциями, а не является частью стратегии. Восстановление оккупированной Кремлем части Сирии, на которую до этого два года сотнями тонн сбрасывали старые советские железки разработки 1956 года, грозит тяжким бременем лечь на российский бюджет. Если все останется как есть и не будет найден другой выход.

Нефтяные поля Дейр-эз-Зора - это треть всех энергоресурсов Сирии. Стоимость российских наемников, асадовских прокси и старой советской техники это сотни миллионов рублей. Если бы американцы дрогнули и отошли, режим Асада вышел бы на самофинансирование. Если бы не отошли, в сирийской пустыне удалось бы утилизировать часть российских пассионариев, которые не нужны Кремлю у себя в стране. В логике обитателей Кремля, первый сценарий приносит большую, а второй маленькую прибыль. Так почему бы не попробовать?

Операция по захвату нефтяных полей Дейр-эз-Зор планировалась давно. Наводились понтонные мосты через Ефрат, создавались плацдармы, подтягивалась техника. Российские истребители нарушали озвученную американцами "линию деконфликтации" и были атакованы (по версии Москвы, Вашингтон утверждает, что "им помигали фарами") истребителями США. Курды открыли плотину выше по течению и смыли понтонный мост. Наступать в таких условиях, да еще без поддержки с воздуха, было самоубийством.

Кремль, как обычно, "прятался у всех на виду". США несколько дней подряд запрашивали у МО РФ о готовящемся наступлении и всякий раз получали ответ, что ничего не происходит. Противная сторона наоборот, не скрывала своих намерений. Американцы четко дали понять, что любая атака российских прокси на будет отбита. Перед началом атаки вывесили американский флаг. После первых танковых и артиллерийских выстрелов по их позициям включили обратку.

Американцы доходчиво объяснили свое преимущество в средствах разведки и поражения. В Кремле об этом знали, но решили попробовать. Раньше получалось, почему бы снова не попытаться "всех переиграть". Обмануть, продавить, взять на слабо, обыграть с плохими картами. Получится - хорошо, не получится, ну и ладно. Американские официальные лица называют такой подход "хронической российской недобросовестностью", которую они полагают основной проблемой в процессе урегулирования войны в Сирии.

В Кремле сейчас, по идее, должны взять паузу. Посчитать, прослезиться и начать отползать с оккупированных сирийских территорий. Стратегическое поражение в Сирии уже очевидно, вопрос только в сроках и цене. Либо это будет быстрая сдача Асада и уход из страны, либо отказ от политики "хронической недобросовестности", либо попытка удержать завоеванное любой ценой. В последнем случае поражение будет оттянуто во времени и цена возрастет. Этот самый невыгодный и самый вероятный сценарий. По телевизору его объяснят как очередную "победу".

Юрий Христензен, Facebook