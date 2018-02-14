Разработчик компьютерных игр показал сверхреалистичное видео леса 5 14.02.2018, 11:47

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Cоздатель видео работал над ним два года.

Один из разработчиков компьютерной игры Battlefield опубликовал на YouTube видео, которое выглядит как съемка из зеленого леса. Подвох в том, что оно сделано на игровом движке, и на эту работу ушло два года. Комментарии сплошь восторженные: «Это чертовски круто», «Скоро им придется называть их движок не “Нереальный движок”, а “Реальный мир”», пишет bigpicture.ru.

Видео сделано на движке Unreal Engine, созданном игровой компанией Epic Games. В ролике звучит трек Discovery Ambient от KOSATKA. Игра Battlefield разработана крупной шведской компанией Electronic Arts.