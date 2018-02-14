Йенс Столтенберг: Расходы членов НАТО увеличатся на $46 миллиардов 1 14.02.2018, 12:20

Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В НАТО намерены добиться того, чтобы каждый член альянса тратил 2% своего ВВП на оборону.

Пятнадцать стран-членов НАТО намерены увеличить общие расходы на 46 миллиардов долларов до 2024 года. Об этом сообщает «Радіо Свобода», ссылаясь на слова генерального секретаря организации Йенса Столтенберга.

«Это существенный прогресс и хорошее начало… После многих лет падения, начиная с 2014 года мы наблюдали три года увеличение расходов на оборону среди европейских союзников и Канады», – сказал генеральный секретарь НАТО.

Столтенберг добавил, что американский министр обороны Джим Маттис, как ожидается, будет настаивать, чтобы американские союзники в Европе выполнили свои финансовые обязательства, как того хочет президент США Дональд Трамп.

В НАТО намерены добиться того, чтобы каждый член альянса тратил 2% своего валового внутреннего продукта на оборону, но до недавнего времени лишь некоторые из 29 членов организации выполнили эту задачу. Столтенберг напомнил, что в 2014 году только три союзника достигли этой цели, но в этом году это число возросло до восьми.