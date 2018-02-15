Independent: Путин заболел настолько, что под угрозой оказалась президентская кампания 81 15.02.2018, 10:59

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Внезапная болезнь Путина, которую в Кремле назвали «простудой», оказалась намного серьезней.

Западная пресса выяснила, что после сообщения спикера Кремля о том, что Путин заболел и из-за болезни отменил публичные мероприятия, ситуация как в самой России, так и за ее пределами, несколько пошатнулась. И "на повестке дня" встал вопрос, как у Владимира Путина обстоит дело с долговременной выносливостью. Об этом пишет корреспондент Independent Оливер Кэрролл (перевод – segodnya.ua).

По словам автора, при последнем по времени появлении на публике – на финале конкурса "Лидеры России" "голос президента звучал слабо и хрипло, он все время кашлял".

"Журналисты Independent видели похожую картину, когда сопровождали Путина в предвыборном турне в Сибири на прошлой неделе. Президенту было трудно произносить публичные речи, он делал ошибки и не выглядел сосредоточенным. А уже во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков развеял предположения о серьезной болезни. Он сказал, что Путин продолжит работу в Кремле или в пригородной резиденции в Ново-Огареве", – говорится в статье.

И если изначально говорилось, что график Путина продолжается, но с учетом простуды, то вскоре стало известно, что глава РФ отменил контакты и мероприятия. Якобы для того, "чтобы сосредоточиться на последствиях катастрофы борта 703 "Саратовских авиалиний".

"Эта неясность лишь добавилась к многочисленным непроверенным слухам, циркулирующим в Москве. Источники, близкие к Кремлю, сказали Independent, что существовали сомнения даже в том, что президент Путин предпримет свою четвертую президентскую кампанию", – пишет издание.

Газета комментирует: "Неясно, как гиперперсонализированная политическая система Путина может пережить какую-либо передачу власти. Хотя образ лидера, контролирующего все, – преувеличение, можно также с уверенностью утверждать, что Путин – единственный человек, способный сбалансировать конкурирующие, а нередко воюющие между собой кланы в российском правительстве".

Если болезнь президента России затянется, не исключено, что его пресс-службе придется публиковать старые встречи Путина с чиновниками под видом новых, рассказал телеканалу "Дождь" собеседник, близкий к Кремлю. По его словам, властям в разгар избирательной кампании невыгодна тема болезни лидера.