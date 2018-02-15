Слонимчанка: Уже смешно - был декрет №3, теперь №1 4 15.02.2018, 11:38

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Инициативы властей вызывают у белорусов смех.

Из-за отсутствия нормально оплачиваемой работы в стране многие белорусы едут на заработки в Россию и становятся... "тунеядцами". Ведь, работая там по вахтовому методу, может оказаться, что для счастья не быть на родине "тунеядцем" тебе не хватило всего 1-2 дней!

На смену декрету №3 пришёл декрет №1, который заработает с 1 января 2019 года, и это стало одной из обсуждаемых тем на кухнях, остановках, в магазинах и на просторах интернета, пишет "Газета Слонимская".

В декрете №1 не предусматривается взимание финансового сбора с неработающих граждан, но изменениями предусмотрено, что эти люди будут оплачивать субсидируемые государством услуги по их полной стоимости. Конкретного списка этих услуг пока нет, его поручено подготовить правительству к 1 апреля.

— Вот я читала, что тунеядец будет оплачивать в 100%-м объеме коммунальные услуги, пользование школьными учебниками, школьное питание ребёнка и т. д. Но интересно, если в квартире с тунеядцем проживают люди, которые работают и платят налоги, как тогда коммуналку будут насчитывать? Со школьным питанием и оплатой книг тоже будет интересно: например, если мама работает, а папа официально нет? Обсуждают, что и медицинское обслуживание для таких людей будет платное, но закон же гласит, что каждый гражданин РБ имеет право на доступное медицинское обслуживание. Вот представляю, звонишь 103, чтобы скорую вызвать, а там сразу вопрос: работает человек официально или нет? И если ответ отрицательный — не поедут? Уже, если честно, смешно с этими декретами: сразу был третий, теперь первый, — высказала своё мнение в разговоре с корреспондентом Ирина Свита.

Женщина рассказала, что они с мужем воспитывают троих детей. Муж долгое время искал работу с достойным заработком, сменил несколько работодателей. В среднем получал около 350 рублей. Приходилось и подрабатывать за небольшие деньги, но и этого не хватало, так как семейство строит собственный дом. Поэтому мужу пришлось уехать на заработки и стать для своей страны тунеядцем.

— Нам сообщают, что, по данным Белстата, средняя зарплата по стране составляет в районе 700 рублей, но разве рабочие эти деньги получают? Пусть мы хотя бы по 500 рублей получали, уже хватило бы и на еду, и на оплату коммунальных услуг, и на строительство можно было бы отложить. Я думаю, у нас цифры по статистике расходятся не только по зарплате, но и по вакансиям и по безработице, — отметила слонимчанка Ирина.

Кто он, слонимский безработный

Как сообщили корреспонденту «ГС» в управлении по труду, занятости и социальной защите Слонимского райисполкома, на 1 января в нашем районе официально зарегистрировано 133 безработных, из них 96 мужчин и 37 женщин. На 1 февраля заявлены 353 вакансии.

В 2016 году, январь-декабрь, работа нужна была 3096 слонимчанам, трудоустроились — 2143. В прошлом году в отдел государственной службы занятости управления за содействием в трудоустройстве обратились 2747 человек. Оказано содействие в трудоустройстве 2192 гражданам.

По словам специалистов, средняя продолжительность безработицы для одного человека составляет 3,4 месяца, безработный в среднем находится на учете до момента трудоустройства 1,6 месяца.

Сегодня социально-демоrрафический портрет слонимского безработного, состоящего на учете, таков: мужчина в возрасте 44,7 года, имеющий общее среднее образование, получающий пособие пo безработице.