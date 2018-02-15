Назван победитель конкурса эскизов памятника князю Гедимину в Лиде 15.02.2018, 21:33

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Скульптуру планируется установить около северной стены Лидского замка.

Совместная работа Ольги Нечай и Сергея Оганова стала победителем открытого конкурса эскизных проектов памятника «Основатель замка – князь Гедимин».

В октябре Лидский райисполком объявил конкурс на лучший эскиз будущей скульптуры. На участие в нем поступило 42 заявки, однако только 28 эскизов были воплощены в жизнь. С целью сохранения анонимности работы были представлены авторами под четырехзначными номерами, которые были указаны на всех материалах и авторских конвертах, cообщает 0154.by.

По итогам подсчета голосов жюри был назван победитель конкурса. Им стала совместная работа Ольги Нечай и Сергея Оганова, «зашифрованная» под номером 4836.

Напомним, скульптуру планируется установить в сквере на пересечении улиц Грюнвальдской и Замковой, около северной стены Лидского замка.

Ольга Нечай – художник, скульптор, дизайнер, магистр искусствоведения. Работает в жанре монументальной скульптуры, анималистики, мелкой пластики, декоративного искусства, а также живописи и дизайне. В своем творчестве воспевает красоту лошадей. Родилась в Минске в 1985 году.

Сергей Оганов – художник, скульптор. Работает в жанре традиционной скульптуры с использованием керамики, бронзы, камня, дерева. Родился в Лиде в 1974 году. Среди его самых известных работ – скульптура «Войт» в Минске, посвящённая получению городом магдебургского права, памятник погибшему курсанту Д. Гвишиани, установленный на территории Белорусской военной академии, а также скульптура княгини Анастасии Слуцкой в Слуцке.