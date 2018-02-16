США предъявили обвинения 13 гражданам РФ за вмешательство в выборы 9 16.02.2018, 21:19

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Обвинения также предъявлены трем российским организациям.

Американская прокуратура обвинила 13 граждан России в том, что они вмешивались в политические процессы в США, в том числе и в президентские выборы.

Как сообщает агентство Reuters, американская прокуратура опубликовала обвинительное заключение, исходя из которого 13 граждан России считаются подозреваемыми во вмешательстве в президентские выборы в США. Полный список подозреваемых опубликован на сайте Минюста США.

В списке, который опубликован Министерством юстиции США упоминаются: Евгений Викторович Пригожин, Михаил Иванович Быстров, Михаил Леонидович Бурчик (также известен как Михаил Абрамов), Александра Юрьевна Крылова, Анна Владиславовна Богачева, Сергей Павлович Полозов, Мария Анатольевна Бовда (также известна как Мария Анатольевна Беляева), Роберт Сергеевич Бовда, Джейхун Насими оглы Асланов (также известен как Джейхун Асланов), Вадим Владимирович Подкопаев, Глеб Игоревич Васильченко, Владимир Венков.

В числе фигурантов – Евгений Пригожин, а также «Агентство интернет исследований».

«Агентство интернет-исследований» или «фабрику троллей» связывают со структурами Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина».

Как отмечается в документе, российские организации предпринимали попытки вмешательства с 2014 года, включая в выборы в США в 2016 году.

По сообщению офиса спецпрокурора, правительство обвиняет всех этих лиц в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов.

Пять обвиняемых обвиняются в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, трое — в банковском мошенничестве.