Надежда Скардино: Нас вдохновила золотая медаль Анны Гуськовой 3 17.02.2018, 21:19

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Надежда Скардино

Белорусcкая биатлонистка поделилась своими впечатлениями после масс-старта в Пхенчхане.

Надежда Скардино, занявшая 7-е место в масс-старте на Играх в Пхенчхане, в интервью пресс-службе НОК отметила, что вчерашнее золото фристайлистки Анны Гуськовой вдохновило биатлонную команду, пишет tut.by.

— Сегодня я смогла отстреляться чисто и показать все, на что я способна. Это был максимум, я боролась до конца, что-то не получилось. Тем не менее для меня гонка прошла успешно. Была очень интересная борьба, все было близко и хорошо видно. На последнем круге Даша меня еще больше вдохновила, когда я увидела, что она едет за медалью, — сказала Надежда Скардино.

Надежда также рассказала о том, что лыжи ехали хорошо и ход был неплохим, но ей не хватило быстроты в работе на огневых рубежах.

— Нас вчера вдохновила золотая медаль Анны Гуськовой во фристайле. Мы вчера болели за наших лыжных акробаток и очень были рады, что Аня смогла взять медаль, — добавила биатлонистка.