Александра Саснович: С Эдуардом Дубровым я бы пошла в разведку 2 18.02.2018, 9:34

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Первая ракетка Беларуси прокомментировала отставку капитана женской национальной сборной.

Первая ракетка Беларуси Александра Саснович в своем «Инстаграме» прокомментировала отставку капитана женской национальной сборной Эдуарда Дуброва, который лишился поста после поражения от команды Германии в Кубке федерации.

— С этим Человеком я бы пошла в разведку! И это не просто слова, а то, что я чувствовала, находясь с Капитаном бок о бок все это время, пока я была с ним в одной команде. Эдуард Владимирович — пример мужественности, честности, справедливости. Он для меня — ЧЕЛОВЕК с большой буквы. Жизнь часто бывает несправедлива, но она продолжается, — написала Александра Саснович.

Напомним, что в 2017 году сборная Беларуси под управлением Эдуарда Дуброва добилась лучшего результата в своей истории, лишь в драматичном финале Кубка федерации уступив трофей сборной США.

Недавнее же поражение от немецкой команды жестко раскритиковал Лукашенко.

— А вчера? Это что? Не срок был? Резервную немецкую команду… Проиграли лучшие наши! И это все мне говорят: «Дайте 3−5 лет». Надо в этом году результат давать, в следующем, и потом через два года, — сказал правитель, общаясь во Дворце независимости с легендарным футбольным тренером Эдуардом Малофеевым.

Отметим, что поражение от немок случилось во многом из-за проблем со здоровьем у Александры Саснович, которая почувствовала недомогание во время матча. Позже медицинские анализы показали наличие у спорсменки вирусной инфекции.