Безработные будут платить в два раза больше за коммунальные услуги 44 18.02.2018, 9:51

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При начислении выплат ЖКХ будет разделять лицевые счета.

Скандально известный декрет номер три, который больше известен, как налог на «тунеядство» отменен. Вместо него в силу вступает декрет номер один, согласно которому белорусские тунеядцы теперь будут не оплачивать сбор, а в полной мере платить за коммунальные услуги. В полной мере новый белорусский закон о тунеядцах в полной мере заработает с 1 января 2019 года, пишет «Рогачев online».

Что ждет белорусских безработных?

В первую очередь, белорусских тунеядцев заставят платить полную стоимость коммунальных услуг. Между тем, в экспертной среде довольно скептически относятся к такому решению. Ведь по планам правительства Беларуси, граждане нашей страны будут в полном объеме оплачивать коммунальные услуги уже с 2019 года. Однако, до сегодняшнего дня так и не понятно, сколько составляет полная стоимость коммунальных услуг в цифрах. Вполне вероятно, что как заявлял Лукашенко, они просто берутся «от балды».

Между тем, как подсчитали эксперты, если тунеядцев заставят оплачивать полную стоимость коммунальных услуг, платить они будут примерно в два раза больше. Правда, до сегодняшнего дня не совсем понятно, каким образом будут начислять коммунальные платежи семьям, в которых один человек работает, а второй нет. Эксперты не исключают, что коммунальники будут просто разделять лицевые счета, однако на практике может получиться очередная неразбериха.

От статуса «тунеядца» в Беларуси можно избавиться только в том случае, если удастся доказать местным властям, что ты не работаешь по уважительной причине, и находишься в трудной жизненной ситуации. Специальные комиссии при райисполкомах и будут определять должен ли человек оплачивать полную стоимость услуг.