Сергей Михалок готовит сольный электронный проект 19.02.2018, 16:55

Сергей Михалок

Фото: charter97.org

Белорусский музыкант попробует себя в необычном амплуа.

В новом проекте Сергей Михалок собрал интернациональную команду: гитариста украинского коллектива «Океан Ельзи» серба Владимира Опсеницу и украинского саунд-продюсера Виталия Телезина, пишет tut.by.

Визуальным оформлением занимаются украинский фотограф Сергей Сараханов и белорусский режиссер Владимир Нефедов. Выход альбома и презентацию сайд-проекта музыканты запланировали на сентябрь 2018 года.

— Я — поклонник «Новой Волны», Neue Deutsche Welle и электронной музыки с юных лет. Слушал New Order, Front 242, The KLF, Nena, Joachim Witt и других. Посещая концерты Laibach и Nitzer Ebb, мечтал создать свою электронную группу много лет. Сейчас я нашел время и талантливейших соратников для воплощения мечты, — рассказывает Сергей Михалок. — Мы заканчиваем работу над первым альбомом Drezden — я родился в этом городе в 72–м году, когда весь движ только начинался, поэтому название не должно никого удивлять.

Как сообщил Сергей, по стилю это эклектичный сплав из The Cure, Wolfsheim и Алексея Вишни, а по текстам — аллюзии на его любимых писателей: Филипа К. Дика, Уильяма Гибсона и Брюса Стерлинга. В общем, New Belorussia Welle и пост-советико-кибер-панк.

— Мы не претендуем на глобальный охват и всеобщую любовь, но, боюсь, этого не избежать, — резюмировал Михалок.