Владимир Япринцев подал в суд на Юрия Чижа 19.02.2018, 17:29

Чиж в суд не явился.

Бизнесмены Владимир Япринцев и Юрий Чиж снова выясняют отношения в суде. Конфликт между бывшими партнeрами разгорелся из-за акций логистической компании «Оскарго-терминал», проданных 11 августа 2015 года, в день задержания Япринцева, передает «Еврорадио».

Проданной долей владела Светлана Борисовна, супруга Владимира Япринцева. Деньги были перечислены на расчетный счет бизнесмена двумя платежами: 12 августа (1 млрд 395 млн неденоминированных рублей) и 9 сентября (768 млн 797 тысяч неденоминированных рублей).

Таким образом, речь идет о сумме порядка 216 тысяч деноминированных рублей ($108 тысяч).

Владимир Япринцев в суде. Фото: TUT.by

Япринцев в это время находился под стражей и доступа к своему счету не имел. Тем не менее, деньги были обналичены. Это было сделано по поручению Юрия Чижа — при помощи доверенности, которую Владимир Япринцев ранее выписал на имя одной из его сотрудниц.

«Доверенность выдавалась для совершения операций по счёту Япринцева, но конкретно по его указанию. А с 11 августа 2015 года Владимир Геннадиевич не мог давать никаких указаний, так как находился под стражей», — настаивает представитель истца.

Юрий Чиж. Фото: "Трибуна".

Юрий Чиж, который вскоре также был задержан, дал следователям пояснения по этому эпизоду. По его словам, он узнал о долгах сына Владимира Япринцева, Казбека, и передал снятые средства его кредиторам — российским предпринимателям Иосифу Аксентьеву и Михаилу Мамиашвили. Однако, как замечает представитель Япринцева, ни Аксентьев, ни Мамиашвили не проходят потерпевшими по делу о мошенничестве, в котором фигурировал Казбек. То, что средства были переданы именно им, никак не подтверждено.

При этом сумма иска — чисто символическая: 1960 рублей. «Есть шанс на добровольное урегулирование спора, которым может воспользоваться другая сторона», — говорит представитель Япринцева. По ее словам, бизнесмен не собирается увеличивать исковые требования до того, как пообщается с другой стороной.

18 февраля в суде Центрального района Минска состоялась предварительная беседа, на которую были приглашены представители истца и ответчика. Однако ни Юрий Чиж, ни его юристы в зале суда не появились, несмотря на то, что, по замечанию судьи, были надлежащим образом извещены. Причина неявки неизвестна.

Суд попытается известить ответчика повторно. Порядок, в котором будет рассматриваться дело, будет определён в течение несколько дней.