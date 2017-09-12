Как «разводились» Чиж и Япринцев 12.09.2017, 10:59

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Почему Макаров не достроил «Минск-Сити», как поссорились Чиж и Япринцев и зачем «Алютех» покупал «немца».

Ej.by представляют историю строительной отрасли и девелопмента в 1991-2016 годах.

Желанные «квадраты»

Белорусский строительный сектор после распада СССР остался зависимым от государственных заказов и объемов их финансирования из бюджета. Государство сохранило в своих руках крупнейшие строительные предприятия, которые с целью загрузки мощностей наделяются функциями генподрядчиков при реализации важнейших госпрограмм и значимых строек.

Частный бизнес вынужден довольствоваться субподрядами. Хотя эта политика не исключает участия в некоторых госпроектах частных структур. В конце 2000-х годов в важнейшего игрока превращается «Трайпл», выполняющий условия программы строительства жилья для военных. Жилищный сектор, активно использующий средства населения, становится важным объектом частной инициативы в строительстве. В конце 2000-х годов привлечение связанных китайских и российских кредитов приводит на белорусский рынок строителей из этих стран. Частные заказчики с этого же периода могут выбирать для своих проектов строительные организации из Польши, Чехии, других стран. Это значит, что конкуренция возрастает и властям необходимо думать, что делать со стареющими фондами и неэффективными в рыночных условиях стройтрестами.

С середины 2000-х годов (заметно позже, чем в соседних странах) в Беларуси начинает формироваться рынок недвижимости. Местные и иностранные бизнесмены инвестируют в торговые, офисные и складские «квадраты». Экономический кризис начала 2010-х годов несколько притормозит этот процесс и проредит ряды инвесторов. Но этот сегмент остается одним из самых привлекательных для частного капитала.

За годы независимости в Костюковичах возводится четвертый в Беларуси цементный завод, проводится модернизация всей цементной отрасли и некоторых других предприятий. Но отрасль стоит перед необходимостью повышения качества и освоения производства современных продуктов, которые в этот период в большинстве своем поставляются из-за рубежа. В этой связи актуальной выглядит приватизация крупнейших предприятий белорусской индустрии стройматериалов.

2008

Макаровский «Минск-Сити»

Владелец газового трейдера «Итера» Игорь Макаров, начавший вкладывать заработанные на поставках голубого топлива деньги в недвижимость, затевает масштабный проект в Беларуси. В этом году белорусское правительство подписывает инвестиционный договор с компанией «Минск-Сити».

Соучредителями «Минск-Сити» становятся «Итера» (70% в уставном фонде), а также строительная компания «СУ-155» Михаила Балакина (в 2010 году она выйдет из проекта и передаст свою 15-процентную долю «Итере») и Мингорисполком. Председателем наблюдательного совета «Минск-Сити» избран «прораб Москвы», первый заместитель мэра Москвы, отвечающий за архитектуру и строительство, уроженец Минска Владимир Ресин.

Суть проекта – застроить жильем, офисами и торговыми объектами 318 гектаров территории, расположенной под закрываемым аэропортом в Минске и выносимым за пределы столицы Минским авиаремонтным заводом №407. Общая площадь застройки жильем составляет около 3 млн кв. метров, в новом жилом квартале обещают построить квартиры для 60 тыс. человек, первый квартал планируется возвести до 2011 года. Завершить строительство «Минск-Сити», который также включает три отеля, ледовую арену, торгово-развлекательный комплекс, планируется к 2020 году. Ориентировочная стоимость проекта составляет 5 млрд долларов.

Самый масштабный проект в недвижимости Беларуси скандально завершится в феврале 2012 года «расставанием» с инвестором. Игорь Макаров, попавший в волну мирового и регионального экономического кризиса, не находит источников долгосрочных инвестиций (найдено всего около 0,3% от необходимой суммы — 15 млн долларов) и отказывается от «Минск-Сити». При участии «Итеры» возведено всего семь домов.

Еще раньше «Итера» завершит свое участие в проектах по выносу авиаремонтного завода на площадку Национального аэропорта «Минск» («Центр технического обслуживания и ремонта и авиационной техники» и «Центр бизнес-авиации»), в которые изначально планируется привлечь владельцев «Международного аэропорта «Внуково». В 2015 году Игорь Макаров к неудовольствию своего давнего партнера Игоря Александровича («Итера-Бел») инициирует банкротство компании «Итерабелстрой», которая возводит, но не может продать жилые и офисные метры небоскреба «Парус». Первоначальная стоимость этого объекта составляет 220 млн долларов. Многие белорусские подрядчики «Паруса» остаются без денег за выполненные работы в комплексе.

Военное портфолио «Трайпла»

Компания Юрия Чижа и Владимира Япринцева назначается главным исполнителем государственной программы по передислокации воинских частей из Минска и его окрестностей.

Согласно программе, «Трайпл» должен возвести около 210 тыс. кв. метров жилых площадей для военных и их семей (потом объемы будут сокращены до 100 тыс. квадратов) в нескольких городах страны: Гродно, Лиде, Барановичах, Марьиной Горке, Бресте, Слониме, Осиповичах, Борисове, Фаниполе, Старых Дорогах, Минске, Новогрудке и Колодищах. Взамен «Трайпл» получает разрешение к 2022 году застроить освободившиеся площади современными жилыми массивами. Первоначально планируется завершить передислокацию военных в 2015 году, потом сроки перенесены на 2019 год. Застройка бывших военных городков также переносится на 2025 год.

Благодаря программе, разрастается портфолио «Трайпла», который становится крупнейшим перспективным девелопером страны. Компания получает под застройку участки для жилого комплекса «Лесной городок» в Уручье, мирокрайона «Віленскі маёнтак» на территории бывшей Минской птицефабрики им. Н.Крупской, комплекса Masheroff-Park рядом с Главным военным клиническим госпиталем и гостиницы (предположительно для Holiday Inn) на улице К. Цеткин. Рассматривается возможность сноса и последующей застройки хлебозавода №1.

Также компания строит торговые центры, элитный коттеджный поселок «Логожеск» под Логойском, дом «У Троицкого», гостиницу у Белгосцирка. В 2012 году компании Юрия Чижа по указу правителя получают право превратить родную деревню бизнесмена Соболи, в которой он вырос вместе с пятью старшими братьями, в туристический культурно-этнографический комплекс.

Строительный банкир Прокопович

На уровне Национального банка Беларуси поддержку строительной отрасли оказывает его новый председатель правления Петр Пропокович.

Уроженец Пружанского района свою карьеру делает в строительной отрасли. В 1966 году он оканчивает Днепропетровский инженерно-строительный институт, около шести лет работает в казахстанском тресте «Целиноградпромстрой», потом возвращается в Беларусь и двадцать лет (в 1976 -1996 годах) руководит «Брестоблсельхозстроем». С этой должности Петр Пропокович уходит в депутаты Верхового Совета Беларуси, а после победы на выборах Лукашенко получает высшие должности в различных структурах госуправления. Сначала Петр Прокопович становится заместителем главы администрации Лукашенко, потом первым вице-премьером правительства, а в 1998 году после отставки Геннадия Алейникова на 13 лет садится в кресло председателя правления Национального банка Беларуси.

В конце 2000-х годов проводимая с его подачи макроэкономическая политика по сдерживанию инфляции и укреплению белорусского рубля включает связывание денежной массы, находящейся на руках населения, через ее инвестирование в строительство жилья. Стимулирование стратегии со стороны государства ведет к строительному буму в стране. Но этих мер окажется недостаточно, чтобы в условиях мирового и регионального финансового кризиса спасти рубль от обвала в мае 2011 года, а самого Петра Прокоповича в июне того же года — от отставки «по состоянию здоровья».

Через месяц после отставки чиновник-строитель уйдете на пенсию, но он до сих пор востребован как управленец. В течение 2011-2016 годов Петр Прокопович будет работать помощником Лукашенко, вице-премьером, председателем наблюдательного совета «БПС-Сбербанка», совмещая госслужбу с полудюжиной общественных нагрузок.

Турецкие «пять звезд»

На месте советской гостиницы «Беларусь» турецкий бизнесмен Суди Озкан (Princess International Group и «Минск Принцесс Отель») возводит первую пятизвездочную гостиницу в истории Беларуси.

Для нее выбирается бренд Crowne Plaza британского отельера InterContinental Hotels. На несколько лет, до запуска пятизвездочных проектов американскими отельерам (Hilton Hotels & Resorts и Marriott International), турецкая Crowne Plaza становится лидером элит-сегмента в гостиничном бизнесе и аккумулирует основные доходы в нем.

Сам Минск на некоторое время становится вторым домом для Суди Озкана, владеющего 20 гостиницами в Европе, Латинской Америке, Азии и Африке. Инвестиции в недвижимость для гостиниц – только одно из направлений его бизнеса, значительные доходы ему приносят казино. После запрета игорного бизнеса на родине он фактически становится там персоной non grata. В Беларусь его приводят белорусские корни второй жены Катерины Шулькевич, с которой он заключает брак в 2004 году. У пары трое детей. В 2011 году они со скандалом расстанутся.

В Беларуси Суди Озкан открывает несколько казино Princess и кафе. Позже он выкупит у государства здания Полиграфкомбината им. Я Коласа и кинотеатра «Современник», планируя открыть на их месте, соответственно, еще одну пятизвездочную гостиницу и развлекательный центр. Также турецкий бизнесмен приобретет недвижимость на территории гомельского завода «СтанкоГомель». Но развод и общее состояние дел на белорусском рынке недвижимости заставляет отказаться от реализации этих проектов.

Суди Озкан в 2016 году также является владельцем развлекательного комплекса «Журавинка».

Эволюция «Строминвеста»

Владелец строительной компании «Строминвест» Валерий Коржовник, с начала 1990 годов строящий коммерческие объекты и жилье в Беларуси и России, эволюционирует в девелопера. Первым в стране он привлекает на белорусский рынок инвестиции международной институциональной организации – Международной финансовой корпорации (IFC).

IFC выделяет «Строминвесту» 8 млн евро на возведение офисного здания напротив Министерства архитектуры и строительства. Общая стоимость проекта – 16 млн евро.

Сотрудничество застройщика и IFC продолжится в 2015 году, когда совет директоров последней утвердит для белорусской компании кредитную линию в объеме 17 млн евро. «Строминвест» привлекает ресурсы для возведения жилого комплекса в микрорайоне Каменная Горка-3. Общий объем инвестиций в проект, который намечается реализовать за два года, составляет 25 млн долларов, площадь застройки — 20 тыс. кв. метров.

В 2014 году «Строминвест» сдаст к минскому чемпионату мира по хоккею Bon Hotel в составе многофункционального комплекса. Застройщик сам занимается гостиничным бизнесом.

Взлет и падение «Магнус групп»

На подъеме рынка свою нишу на нем вновь пытаются найти литовские строительные бизнесы. Большинство из них будет вынуждено свернуть деятельность. Исключение составят бизнесы, работающие в рамках кредитных соглашений белорусских госорганов с международными институциональными структурами.

В 2013 году, проработав на рынке около 15 лет, покидает белорусские стройки компания Alvora Николая Колесника. Литовский бизнесмен несколько лет выясняет отношения Вячеславом Довнаром — белорусским партнером, для которого строит логистический центр. Николай Колесник (а также акционеры литовской логистической компании Vinges logisticos grupe) в итоге уступят белорусу долю в терминале, урегулировав все разногласия.

Одним из самых громких инвесторов, пришедших на белорусский рынок в окнце 2000-х, становится компания «Магнус групп». За ней стоит литовский бизнесмен Арунас Пукялис. В 2008 году он заручается поддержкой и участием в капитале «Магнус групп» одного из самых влиятельных бизнесменов Беларуси Юрия Чижа. «Магнус групп» получит подряды на знаковых стройках группы «Трайпл» (ProStore, Arena City), а после выхода Юрия Чижа из капитала работает на строительстве нового домашнего стадиона БАТЭ в Борисове, объектов для «Московской инвестиционно-строительной компании», многофункционального комплекса для катарских военных, центра Green City и других. За время своей деятельности «Магнус групп» застраивает около 200 тыс. кв. метров, на пике развития бизнеса в компании работает около 1000 инженеров и строителей.

Арунас Пукялис строит глобальные планы по развитию на белорусском рынке. Он, в частности, планирует также привести в Беларусь франшизу финской fast-food-сети Hesburger. Но заказчики перестают платить, и в 2016 году по заявлению одного из контрагентов, которым, в свою очередь, должна «Магнус групп», в отношении компании возбуждается дело о банкротстве.

Кадровый дефицит

С этого года начинается массовый отъезд белорусских строителей на заработки. Это приводит к дефициту рабочих рук на отечественных стройках. По оценкам Мингорисполкома, в этом году только на столичных стройках не хватает 4 тыс. специалистов — каменщиков, крановщиков, отделочников.

Пик приходится на 2011 год, он спровоцирован посленовогодней девальвацией белорусского рубля и нестабильностью курса на протяжении всего года. Около 85% мигрантов уезжает на заработки в Россию, также есть потоки в Литву, Польшу и Украину. Одной из мер, предлагаемой властями для удержания строителей дома, называется освобождение от службы в армии выпускников строительных ссузов. Председатель правления Национального банка Беларуси Петр Прокопович хочет заинтересовать строителей оставаться дома, предлагая им жилье на льготных условиях. Но предложение признается антиконституционным, так как ущемляет права людей других профессий. Только с ухудшением экономической ситуации на российском рынке процесс массового отъезда замедляется.

Генподрядчики, занимаясь поиском замены уехавшим белорусским строителям, массово завозят трудовую силу из других страны. На белорусских стройках появляются турки, таджики, украинцы, китайцы, северные корейцы и другие.

«Галерейный» бизнес

Ливанские банкиры Адель и Аднан Кассар, открывшие на базе «Золотого Талера» «Франсабанк», пытаются заняться в Беларуси и девелоперской деятельностью. По указу президента их компания «А.А. Кассар» получает для застройки площадку под университетским общежитием в начале проспекта Победителей.

Многофункциональный комплекс планируется возвести к концу 2011 году. Но строительство не начнется – инвестор откажется от участия в проекте.

Ливанцев сменит пул международных инвесторов, среди которых семья первого вице-президента Федерации спортивной борьбы России Омара Муртузалиева, белорусский бизнесмен Владимир Хейфец и их российский партнер Игорь Ольхов. Им удается привлечь ресурсы «БПС-Сбербанка». Они создают компанию «Галерея Концепт», которая с 2011 года начинает возводить многофункциональный комплекс Galleria Minsk стоимостью 150 млн долларов. Составной частью объекта является отель DoubleTree of Hilton, генподрядчиком становится турецкая компания Renaissance Construction.

Объект сдается в эксплуатацию в декабре 2016 года.

2009

Китайская сила

Китайская государственная компания Beijing Uni-Construction Group (BUCC) создает в Беларуси дочернюю структуру для строительства жилого комплекса в микрорайоне «Лебяжий» — «Пекинско-Минскую компанию по развитию недвижимости «БиЮСиСи».

Через два года она в соответствии с подписанным инвестдоговором приступит к возведению квартала «Променад» на 10 тыс. жителей. Стоимость проекта оценивается в 250 млн долларов. Из Китая в Беларусь устремляются сотни строителей, которые работают на многочисленных стройках с участием китайских подрядчиков. В 2014 году BUCC также сооружает в Минске отель Beijing Hotel Minsk, его строимость — 100 млн долларов. Соинвестором является Пекинская столичная туристическая корпорация, которая также управляет объектом.

С конца 2000-х годов пополняют свое портфолио белорусскими проектами другие китайские строительные компании. Среди них один из мировых лидеров по экспорту стрительных услуг — China National Machinery Industry Corporation. Ее дочка China CAMC Engineering в 2012 году становится акционером управляющей компании китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» и возводит на его территории необходимую инфраструктуру. China CAMC Engineering строит также завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске.

Самым же крупным китайским подрядчиком в Беларуси становится государственная многопрофильная корпорация CITIC Group. Ее строительное подразделение CITIC Contruction строит и модернизирует цементные заводы, возводит Belgee и модернизирует Оршанский льнокомбинат, подписывает контракты на строительство двух заводов для «Амкодора» и в конце 2016 года совместно с представителями этого холдинга закладывает камень в основание многофункционального комплекса «Шантэр Хилл» стоимостью 120 млн долларов.

Если в 2011 году, по данным белорусского МВД, в Беларусь на работу въезжает 749 китайских трудящихся, то в 2015 году их уже 7225. По итогам первого полугодия 2016 года китайские трудовые мигранты обгоняют по численности украинцев.

В сентябре 2016 года Лукашенко подписывает указ об упрощении трудоустройства китайских рабочих на знаковых стройках с участием компанией из Китая. Кроме перечисленных проектов CAMC и CITIC, «зеленый свет» дается строителям картонного комбината в Добруше (XY Group), Витебской ГЭС (CNEEC), линий электропередач Белорусской АЭС и подстанции «Минск-Северная» (NCPE) и участнику реконструкции Гомельской ТЭЦ-1 (CMEC).

Оманские «орлы» и катарские «соколы»

Первым потенциальным инвестором в белорусскую недвижимость из стран Персидского залива становится Государственный резервный фонд султаната Оман.

В 2009 году учрежденная им компания Eagle Properties 4 одной из первых в стране получает в частную собственность (ранее земля предоставлялась только в аренду) 2,6 гектара в районе улиц Янки Купалы – Максима Богдановича и реки Свислочь. Перспективная площадка под застройку оманцам достается без аукциона за 10 млн долларов, за это они должны вложить еще 150 млн долларов в жилой комплекс, бизнес-центр и пятизвездочный отель. Обременением является вынос за свой счет выставочного центра «БелЭкспо» и 2-й городской больницы. Экономический кризис изменит планы инвестора и «орел улетит за моря» — в 2012 году султанат откажется от реализации проекта.

Надежнее окажутся обещания соседей оманцев по Персидскому заливу — катарцев. Здесь деловые отношения зиждутся и на личной дружбе семьи Лукашенко с семьей катарских эмиров Аль Тани. Одним из ее проявлений, в частности, станет охотничье поместье, которое создается под Минском и передается в пользование арабских друзей по распоряжению диктатора.

С 2011 года катарские деньги под эгидой фонда Вооруженных сил государства Катар через специально зарегистрированную Falcon Investment Company начинают вкладываться в белорусскую недвижимость. Первым проектом катарских военных станет многофункциональный центр на проспекте Победителей стоимостью около 200 млн долларов. Его частью является официально открытая в мае 2016 года пятизведочная гостиница Marriot Minsk, которую возглавляет бывший директор Crowne Plaza Minsk Гюрсель Карадениз. В первоначальных планах катарского инвестора стоит также строительство на Заславском водохранилище первой коммерческой больницы стоимостью 100 млн долларов.

Жилищные пирамиды

Деятельность компаний, привлекающих в строительство жилья средства дольщиков, регулируется указом правителя № 369 от 15 июня 2001 года и принятым в 2006 году для его реализации постановлением правительства. Предложенных мер, однако, недостаточно, чтобы предотвратить образование жилищных пирамид: инвесторы остаются и без денег, и без жилья.

Самое громкое дело, которое заставит власти ужесточить контроль за застройщиками, — пирамида «Террастройинвеста». Уголовное дело о мошенничестве в отношении организаторов пирамиды во главе с Борисом Рудневым возбуждается в 2009 году. Пострадавшими оказываются 487 дольщиков. С 2006 по 2009 годы создателям «Террастройинвеста» удается «изъять» у доверчивых клиентов свыше 19 млн рублей, среди пострадавших окажутся также граждане Канады, ЮАР, Италии и России. Идейный вдохновитель пирамиды Борис Руднев получит девять лишения свободы с конфискацией имущества, а дом на улице Притыцкого будут строить другие подрядчики.

На фоне проблем у застройщиков, которые начинают возникать в условиях экономического кризиса, Мингорисполком публикует «черный список» недобросовестных подрядчиков, которые не могут своевременно выполнить обязательства перед инвесторами. В «черном списке» оказывается около 20 структур, среди которых «Перспектива ИнвестСтрой», «МЖК», «Кравира», «Забудова-стройкомплекс», «Бетатрон-Инженеринг», «Автопривал», «Мегаполис». Многие из этих компаний и их владельцы вскоре станут фигурантами процессов о банкротстве и уголовных дел о мошенничестве.

В 2014 году Лукашенко подпишет указ №26 «О совершенствовании строительной деятельности». Документ даст властям возможность оперативно изымать у недобросовестных застройщиков земельные участки и отдавать их УКСам и госкомпаниям для завершения проектов.

Сочинский «проезд» «Трайпла»

Единственная попытка владельцев «Трайпла» выйти на международный строительный рынок заканчивается неудачей.

В продолжение договоренностей белорусских и российских властей холдинг «Трайпл» становится генподрядчиком одного из объектов на стройках олимпийского Сочи-2014 – трассы и стадиона биатлонного комплекса в Красной Поляне на 20 тыс. мест. Стоимость этого объекта составляет около 40 млн долларов. Однако летом этого года владельцы «Трайпла» отказываются от реализации проекта.

Совладелец «Трайпла» объясняет срыв контракта «препонами» с российской стороны. Та, в свою очередь, утверждает, что нужно удешевить стройку, объединив биатлонный комплекс и лыжную трассу, которую строит «Газпром». Неофициальная версия – срыв контракта является отголоском очередного выяснения отношений между Минском и Москвой по нефтяному вопросу.

Польские «Атлас» и «Снежка»

На белорусский рынок выходит крупный польский производитель сухих строительных смесей Atlas Анджея Вальчака и Гжегожа Гжелока.

За 4 млн долларов он выкупает контрольную долю в небольшой гродненской компании «Тайфун», которую в 1999 году создает местный бизнесмен Ромуальд Матюкевич. Очень скоро «Тайфун» становится одним из лидеров рынка. Поляки расширяют мощности предприятия, часть продукции которого реализуется в России и Польше.

С 2003 года на белорусском рынке работает другой польский производитель стройматериалов – Группа Sniezka. В Жодино она открывает завод «Снежка БелПол», который специализируется на выпуске шпатлевочных масс, а также эмульсионных и масляно-фталевых красок.

2010

Туркменский проект

В этом году подписывается самый крупный международный проект в истории белорусской строительной отрасли.

Научно-проектная компания «Белгорхимпром», которой руководит Анатолий Смычник, становится генподрядчиком строительства Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Объем контракта составляет 1 млрд долларов. Один из крупнейших промышленных объектов Туркменистана мощностью 1,4 млн калийных удобрений в год планируется возвести к марту 2017 года.

Уже на первой стадии возникают проблемы, Анатолий Смычник вынужден покинуть «Белгорхимпром» и переехать в Россию. В 2012-2013 годах его пакет и акции других акционеров «Белгорхимпрома» станут собственностью «Беларуськалия», на который возложено управление процессом строительства Гарлыкского комбината.

Накануне истечения заявленных сроков в сентябре 2016 года глава «верхней палаты» белорусского «парламента» Михаил Мясникович, курирующий этот проект, предъявит претензии туркменской стороне «в связи с продолжающимся несоблюдением туркменской стороной взятых на себя финансовых и иных обязательств по реализации указанного проекта». Ашхабад, в свою очередь, обвинит Минск в задержке выплаты зарплаты работающим на сооружении комбината местным жителям и нарушениях трудового кодекса.

В ноябре 2016 года «Беларусбанк» выделяет «Белгорхимпрому» 25 млн долларов под гарантию правительства Беларуси.

«ЕСовские» и турецкие строители

С середины 1990-х годов зарубежные строительные компании могут рассчитывать на подряды в Беларуси только в «связанных проектах» c участием частных инвесторов и под иностранные и институциональные кредитные линии.

Шведский холдинг Skansa таким образом возводит одно из отделений «Приорбанка», турецкая компания Renaissance Construction получает подряд на реконструкцию здания «Крыницы» для «Пивоваренной компании «Балтика». Исключением станет другая турецкая компания Emsash, в 2000-е годы получившая право на реконструкцию отеля «Минск».

Со второй половины 2000-х рынок становится более открытым для иностранных строителей. В 2010 году польская компания Unibep выигрывает международный тендер на строительство муниципальной четырехзвездочной гостиницы «Виктория». Также эта компания станет генподрядчиком на строительсте физкультурно-оздоровительного комплекса «Серебрянка» и торгово-разлекательного комплекса «Тринити» в Гродно.

Активны турецкие строители: самые громкие проекты, осуществленные при их участии, это глобальная реновация бывшей гостиницы «Октябрьская» в «Президент-Отель» (Emsash) и возведение комплекса Galleria Minsk (Renaissance Construction).

Австрийский Strabag, перед тем как отказаться сооружения очистных станций для «Минскводоканала» из-за изменения стратегии в 2016 году, успевает построить в Бресте мусоперерабатывающий завод. Итальянцы из Daniele & Co OM в 2013-2015 годах «достраивают» Белорусский металлургический завод. Чешская компания Merostav в 2016 году выграет тендер на строительство очистных сооружений к 1000-летию Бреста (планируется сдать к 2019 году). Другая чешская компания PSJ построит для Kronospan деревоперерабатывающий завод в Сморгони.

2011

Атомная стройка

Стартует самый значительный строительный проект в истории независимой Беларуси.

В этом году между правительствами Беларуси и России подписывается соглашение о сотрудничестве в сооружении Белорусской АЭС в 18 километрах от города Островец. Первый энергоблок на выбранной площадке планируется запустить в эксплуатацию в 2018 году, второй – в 2020 году.

Проект стоимостью около 10 млрд долларов финансируется за счет российских кредитов (главный участник — «Внешэкономбанк»). Соответственно, генподряд получает «дочка» Росаэтома «НИАЭП-Атомстройэкспорт». Большинство главных подрядов на аукционах распределяются между другими российскими компаниями. В строительстве Белорусской АЭС и ее инфраструктуры принимает участие несколько десятков российских субподрядчиков, Островецкий район становится лидером по объемам привлеченных иностранных инвестиций в Гродненской области и входит в топ-10 лидеров по уровню зарплат в стране.

В рамках контракта белорусская сторона снабжает стройку материалами, рабочими руками и частично участвует в обеспечении стройки и будущей АЭС необходимой инфраструктурой. В ноябре 2016 года турецкий инвестоh Седат Игдеджи за 12 млн долларов сдает 3-звездочный Sun Hotel для российских строителей.

В июле 2016 года при репитиции установки реактора для первого блока происходит нештатная ситуация – он срывается со стропил и сталкивается с землей. Белорусская сторона настаивает на замене реактора, с чем соглашается генподрядчик «НИАЭП-Атомстройэкспорт». Из-за необходимости изготовления нового реактора срок сдачи первого энергоблока перенесен на 2019 год.

Национализация «Керамина»

В 2007 году Лукашенко согласует возвращение на «Керамин» Анатолия Тютюнова. Но на посту генерального директора и в статусе основного владельца этого предприятя один из последних представителей белорусского «красного директората» пробудет только четыре года.

Анатолий Тютюнов предпринимает несколько попыток зафиксировать прибыль, продав свои акции инвесторам. Ведутся переговоры с Европейским банком реконструкции и развития, «Керамином» в разные годы интересуются «Газпром» и «Итера». Но новым «инвестором» в предприятие становится государство.

Весной 2011 года Анатолий Тютюнов получает государственную награду — Орден Почета, а зимой сообщается об его уходе с завода и увеличении доли государства в капитале «Керамина» с 2,3% до 57%. Столь резкий поворот объясняется результатами масштабной проверки, выявившей многочисленные нарушения, включая вывод капитала за рубеж. По одной из версий, семья Тютюновых отдаст свой пакет акций государству за освобождение от судебного преследования.

Вместе с отцом покидает предприятие его первый заместитель и «депутат» Мингорсовета (в 2010 -2014 годах) Максим Тютюнов. В 2016 году он станет первым заместителем генерального директора МАЗа.

Проект «Галена» и «МАПИД»

Один из европейских лидеров по производству композитных материалов – чебоксарская компания «Гален» — начинает бизнес в Беларуси.

Ее владелец Валерий Николаев привлекает проектное финансирование «Роснано» и совместно с крупнейшим застройщиком Беларуси «МАПИД» открывает завод в Могилеве — «Центр инновационных технологий «МАПИД». Предприятие выпускает композитную арматуру из базальтопластика и стеклопластика и гибкие связи. Первоначально «ЦИТ «МАПИД» является резидентом СЭЗ «Могилев», но к 2016 году отказывается от этого статуса.

Валерий Николаев пробует открыть в Могилеве еще одно производство. Но зарегистрированная в 2012 году компания «Высокотехнологические профили», в которой должна принять участие индийская компания Kemrock Industries and Exports, не получает развития.

«Обличение» брестских дольщиков

Экономический суд Брестской области возбуждает дело о банкротстве крупнейшего частного застройщика Бреста – компании «Облик».

На протяжении всех 1990-х и 2000-х годов девелоперско-строительный бизнес, созданный Николаем Климуком в 1989 году, является передовым предприятием города над Бугом. Но кризис сказывается на экономическом состоянии «Облика»: шесть многоэтажных домов, под возведение которых собраны деньги дольщиков, становятся головной болью их инвесторов и местных властей.

Замороженные объекты потом достраиваются другими государственными и частными компаниями, а Николай Климук в 2014 году будет осужден на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Брестский рынок недвижимости осваивают другие частные компании. Самая крупная их них – «Научпром» Вячеслава Савченко.

2012

«Новая Чижовка» и гостиничный долгострой

В этом году «Трайпл» завершает строительство одного из двух своих знаковых проектов в Минске – дома «У Троицкого», который получает неофициальное название «Новая Чижовка». Ранее на этом месте планировал строить «автор» дома «Панорама» Марк Черняк.

Элитный комплекс, размещенный на берегу Свислочи в историческом центре Минска, вызывает критику общественности. При утверждении проекта владельцам «Трайпла» удается исключить из него возведение спортивной площадки для курсантов расположенного рядом Минского суворовского училища.

С экономической точки зрения вложения дом «У Троицкого» не оправдывают себя – квартиры по средней цене 3 тыс. долларов за квадратный метр расходятся медленно (продано около 30% площадей), часть из них сдается в аренду футбольному «Динамо», управлению делами правителя. Практикуется раздача квартир выдающимся белорусским спортсменам. Так, новоселами в «Новой Чижовке» становятся Дарья Домрачева, Антон Кушнир, Алла Цупер.

До введения в отношении Юрия Чижа и «Трайпла» санкций со стороны Евросоюза бизнесмен начинает еще одну знаковую стройку в центре Минске – строительство гостиницы возле Белгосцирка. Ее планируется сдать к чемпионату мира по хоккею, который стартует весной 2014 года. Возможным оператором называется немецкая гостиничная сеть Kempinski. На первом этапе в заказчике строительства, компании «Элит Эстейт», принимает участие самая богатая женщина России Елена Батурина. Но потом она выйдет из проекта.

Санкции и общее ухудшение финансовой ситуации в холдинге приводят к отказу от участия в проекте немцев и срыву сроков сдачи объекта. Не спасает ситуацию и то, что город берет на себя финансирование инфраструктуры. В 2016 году президент своим указом выставляет застройщика — компанию «Элит Эстейт» — на торги, предлагая 100-процентную долю потенциальному инвестору. Этим же указом сроки завершения строительства отеля пролонгированы до 31 декабря 2018 года. В течение 2015-2016 годов ведутся переговоры с возможными застройщиками (включая Государственный инвестиционный фонд Катара). Но новый застройщик до конца 2016 года не будет найден.

«Велкомовский» А-проект

В этом году зарегистрированная на Кипре инвестиционная компания «Пруденко Инвестментс» сдает в эксплуатацию первый в стране бизнес-центр класса «А» — «Велком».

За киприотским оффшором стоит давний знакомый белорусских властей Ид Самави и его семья. Строительство на месте переносимого за его же средства Музея истории Великой Отечественной войны (он будет открыт к 70-летию освобождения Минска в 2014 году на проспекте Победителей) называется неофициальным «обязательством» инвестора перед белорусским государством. Дело в том, что с 1998 года Ид Самави аккумулирует прибыль в рамках первого мобильного оператора velcom. В 2007 году он с выгодой продаст этот бизнес Telekom Austria. Австрийцы становятся соинвестором в бизнес-центр.

Самави постепенно избавятся от квадратов в бизнес-центре, крупным дольщиком которого станет IT-бизнесмен Виктор Прокопеня.

В недвижимость после выхода из velcom попытается инвестировать и бывший партнер Ида Самави Владимир Пефтиев. Его компания «БТ Телекоммуникации» ведет переговоры с China National Precision Machinery Import-Export Corporation (CNPMIEC) о создании альянса для инвестиций в недвижимость и инфраструктуру. Рассматриваются два проекта – многофункциональный комплекс в центре Минска и строительство международного пассажирского терминала в Национальном аэропорту «Минск». Проекты остановятся на стадии переговоров.

Бизнес по-Хотински

Впервые в рейтинг самых богатых владельцев российской недвижимости, составляемый журналом Forbes, попадают выходцы из Беларуси — отец и сын Юрий и Алексей Хотины.

Владельцы компании «Комплексные инвестиции» сенсационно занимают в нем четвертое место: издание оценивает их доход от аренды в 320 млн долларов. В 2016 году Хотины занимают в этом рейтинге 8-е место с теми же 320 млн долларов. уровнем доходов от аренды. Им принадлежит 1,1 млн кв.м.офисных, 176 тыс. торговых площадей и 180 номеров в приобретенной в 2015 году у Сулеймана Керимова гостинице «Москва».

Юрий и Алексей Хотины – уроженцы Беларуси. Юрий Хотин в 1990-е годы занимается дистрибуцией косметики и бытовой химии и открывает в Фаниполе фабрику «Белкосмекс». В конце 1990-х годов бизнесмены переносят косметический бизнес в Москву, арендуют площадку на Московском мыловаренном заводе и других предприятиях. Но с середины 2000-х годов делают ставку на приобретение помещений заводов, которые после реконструкции превращают в торговые, офисные центры и складские комплексы. Периодически их обвиняют в рейдерстве, Хотиным приписывают связи с высокопоставленными чиновниками, в частности, с экс-спикерами Совета Федерации и Госдумы Сергеем Мироновым и Брисом Грызловым.

Основу девелоперского портфеля Хотиных до 2011 года составляют объекты классов «В» и «С». В 2011 году они выкупают у экс-минчанина и депутата Мосгорсовета Александра Милявского за 500 млн долларов торговые центры «Горбушкин двор» и «Филион». В 2016 году Алексей Хотин занимает 95-е место в топ-200 богатейших бизнесменов России. Его состояние оценено в 900 млн долларов.

«Дело Демчука»

Сергей Демчук, один из родоначальников белорусского девелопмента, застройщик Комаровки и Немиги и бывший акционер «МинскКомплексБанка», оказывается на скамье подсудимых.

Известного бизнесмена обвиняют в мошеничестве со средствами дольщиков при возведении жилых зданий в районе улиц Филимонова, Парниковой, Макаенка и проспекта Независимости. В течение 2005-2010 годов компании Сергея Демчука («Перспектива Инвест-Строй», «Перспектива Инвест РИД» и др.) получают от инвесторов около 20 млн долларов. Но деньги уходят не на строительство жилья, а на закрытие финансовых дыр в других проектах. В итоге Сергей Демчук признан виновным в «мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами в особо крупном размере» и осужден на 8 лет. В 2015 году к этому сроку ему будет добавлен еще один год по делу о мошенничестве при строительстве офисного центра на улице Интернациональной («Сулона»).

В 2016 году Управление принудительного исполнения главного управления юстиции Мингорисполкома начнет распродажу активов Сергея Демчука в пользу обманутых дольщиков (имущество компаний бизнесмена в Минске и Клецке, два жилых дома и четыре земельных участка в пригороде Минска, четыре джипа и др.).

Партнером Сергея Демчука в ряде проектов является Игорь Римский. Но он вовремя выходит из них и самостоятельно инвестирует в топливный сектор и дистрибуцию продовольствия.

2013

Александрович vs «Газпром»

В минских судах завершается рассмотрение нескольких исков по делу «Александрович vs «Газпром», в которых городу и российской газовой монополии противостоит один из пионеров рынка столичной недвижимости Игорь Александрович.

Бывший владелец мебельных магазинов и продовольственных супермаркетов «Европейский» («Толми») известен возведением в 2008 году первой в стране башни – «Александров-Пассаж». Позже Игорь Александрович столбит места для «пассажей» и «плаз» в Могилеве, Гомеле и Бобруйске, скупая коммунальные долгострои и недоделы. В Минске его компания «Александров Инвест» планирует эксплуатировать после реконструкции торговый центр «Аэродромный» Однако главным проектом бизнесмена должно стать сооружение рядом с автовокзалом «Московский» трех «Минских башен» высотой 166, 162 и 57 метров. Комплекс, в состав которого входят бизнес-центр, торговый комплекс, паркинг, аквапарк, медицинский центр, ночной клуб и отель, согласно проекту, должен начать функционировать с 2015 года.

Но вмешивается геополитика. Минские власти одобряют предложение «Газпрома» по сносу и застройке автовокзала «Московский». Часть земель, на которых собирается строить башни Игорь Александрович, передаются под проект российского газового монополиста. Игорь Александрович подает в суд с требованием возмещения свыше 20 млн долларов, но дело заканчивается расторжением инвестиционного соглашения с его компанией «Александров-Строй».

В 2016 году «Газпром» объявит о временной консервации «Газпром Центра».

Немецкая покупка «Алютеха» и ее последствия

Этот год входит в историю белорусского бизнеса рекордной активностью отечественных компаний на международном рынке M&A. Свою лепту в этот процесс вносит «Алютех», который делает громкую покупку в Евросоюзе.

Осенью 2013 года компания Алексея Жукова, награжденного Лукашенко орденом Отечества III степени, покупает немецкого производителя секционных ворот Guenther Tore Systems. Это известная компания из-под Франкфурта-на-Майне, вошедшая в Книгу рекордов Гинесса с самыми большими в мире воротами. Благодаря сделке (ее сумма остается коммерческой тайной) «Алютех» планирует укрепить позиции на европейском рынке и использовать каналы продвижения немцев в Азии и Африки.

В течение 2014-2015 годов с целью достижения поставленной задачи (увеличения оборота в 2-2,5 раза) Алексей Жуков и его команда занимается рекструктуризацией актива. К концу 2015 года, как сообщает руководитель «Алютеха», выручка GTS вырастает на 20%. Тем неожиданнее становится информация, появляющаяся в июне 2016 года в региональных немецких СМИ, о начавшейся в отношении немецкой компании процедуре банкротства, введении внешнего управления и намерениях уволить 224 работника. В ответ представители «Алютеха» заявляют о продолжении реструктуризации немецкого подразделения, которое заключается в переносе мощностей GTS в Беларусь и сохранении в Германии только дистрибуционной структуры. Завершить этот процесс планируется до конца 2016 года.

Гипсовая ставка на россиян

В этом году Лукашенко своим указом ставит точку в тянущемся почти двадцать лет процессе приватизации «Белгипса». На него вновь претендует немецкий Knauf, долгие годы добивающийся контроля над белорусским производителем гипсокартонных листов. Но выбор, который подтвержден указом главы государства, делается в пользу российского конкурента немцев – российской компании «Волма».

По условиям сделки «Волма» получает за 5,27 млн долларов 99,5% акций «Белгипса» и обязуется до 1 июля 2018 года вынести производство на новую площадку в Гатово, существенно расширив его мощности и ассортимент.

Заокенская франшиза

В 2013 году в Минске открывается первое риэлтерское агентство, работающее по американской франшизе Re/Max. В Беларуси франчайзи Re/Max Bravo и Re/Max Master становится компания «Особый стиль».

Re/Max присутствует в около 100 странах мира и является мировым лидером по числу заключаемых сделок на рынке недвижимости.

Свой франчайзинговый проект на территории Беларуси также имеет российская сеть агентств недвижимости Doki International.

2014

Гостиничные девелоперы

Открыв в апреле этого года двери элитного отеля для приезжающих в Минск хоккейных сборных и болельщиков, российский нефтяник и девелопер Михаил Гуцериев становится пионером экспансии мировых гостиничных брендов на белорусский рынок. Для управления возведенным за собственные средства и кредит Евразийского банка развития 4-звездочным отелем он находит компанию Marriott International и один и ее брендов Renaissance.

Через год, в сентябре 2015 года, российско-сингапурский девелопер Судхир Гупта («Амтел Пропертиес») в районе Центрального железнодорожного вокзала откроет еще один брендовый отель – 3-звездочный Hampton by Hilton.

В 2016 году эти два крупнейших мировых игрока «осядут» в белорусской столице со своими 5-звездочными отелями. Marriott присвоит свой флагманский бренд открывшемуся в мае отелю от катарского застройщика, а Hilton в декабре откроет DoubleTree by Hliton в творении пула инвесторов Galleria Minsk.

Задержка по вине инвесторов произойдет с выходом на рынок еще трех операторов из первой восьмерки крупнейших мировых отельеров. Абдо Ромео и его партнеры не смогут сдать гостиницу для сети Hyatt Hotels Corporation, Юрий Чиж — для Kempinski Hotels, а Алексей Ваганов «придержит» сдачу нескольких отелей для брендов французской отельной сети Accor Group.

«Спутниковая» программа

Проблему с перенаселением Минска власти пробуют решить через развитие городов-спутников.

В мае этого года Лукашенко подписывает указ №214 «О развитии городов-спутников». Такой статус получают Дзержинск, Заславль, Логойск, Смолевичи, Фаниполь и Руденск. Также «назначаются» спутники для Бреста и Гродно – соответственно, Жабинка и Скидель.

Граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, могут в ускоренном порядке получить жилье в 60-километровой черте около Минска, в котором с 2017 года планируется постепенно сокращать объемы ввода жилья. В 2015 году утверждены генеральные планы развития городов-спутников: на первом этапе до 2020 года, на втором – до 2030-го. Интерес потенциальных «переселенцев», однако, не очень высок: построено лишь несколько домов в Смолевичах, которые вместе с Руденском называются приоритетными городами программы.

2015

Дела владельцев «Трайпла»

В августе 2015 года и в марте 2016 года задерживаются совладельцы крупнейшей девелоперской компании страны «Трайпл» Владимир Япринцев и Юрий Чиж.

Как потом выясняется, при задержании Владимира Япринцева правоохранительные органы действуют на основании заявления его партнера и друга Юрия Чижа. Последний таким образом пытается спасти бизнес, который несет серьезные убытки от рискованных операций с нефтепродуктами сына Владимира Япринцева Казбека и его партеров. Несколько контрактов проходят под гарантию «Трайпла». Сразу же после задержания доля Владимира Япринцева в «Трайпле» в счет долгов переходит 33,5% доля его российским кредиторам — бизнесмену Иосифу Аксентьеву и председателю Федерации спортивной борьбы России Михаилу Мамиашвили. В августе 2016 года Владимир Япринцев под аплодисменты будет освобожден в зале суда. Он получит штраф в 10,5 тыс. рублей «за заранее не обещанное укрывательство» сына Казбека и его партнера Александра Арабяна. Последние будут приговорены к 8 годам заключения свободы.

В марте 2016 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере (около 12 млн долларов) будет задержан уже Юрий Чиж и пять сотрудников холдинга. Председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщит в СМИ, что перед этим бизнесмен пытается скрыться в Литве. В сентябре Юрию Чижу изменят меру пресечения, переведя из СИЗО КГБ под домашний арест.

Одной из целей этого решения является спасение бизнес-империи, которая в лучшие годы дает работу около 7 тыс. человек. В отсутствие отца бизнесом управляет его старший сын Сергей, но ему не удается стабилизировать ситуацию. Стройки заморожены, в 2016 году «Трайпл» лишается крупных объектов недвижимости: здание гостиницы выставлено государством на торги, торговые центры (включая «Минск-Арену») из залогов переходят в собственность «БПС-Сбербанку», «Белагропромбанку» и «АСБ Лизингу».

Эпоха банкротств

Мировой и региональный экономический кризисы в первую очередь сказываются на отечественном секторе недвижимости.

В 2015-2016 годах по отрасли прокатывается волна банкроств. Среди банкротов оказывается одна из дочек BNK Holding – «Сырьевые ресурсы», строившая гостиницу для Hyatt. К застройщику предъявляют претензии банки-кредиторы, стройка заморожена. С целью возвращения ресурсов и продолжения она выставлена на продажу за 49 млн долларов.

Процедура банкротства начинается в отношении «Московской инвестиционной строительной компании», брестского девелопера с иранским капиталом «НМТ». Банки и другие кредиторы подают на банкротство компаний одного из первых бизнесменов Беларуси Юрия Аверьянова. Владелец «ТМ «Кольцо» и «Ростэм» покидает страну и уезжает в Италию. Одновременно растет число неплажеспособных компаний в строительном секторе и в производстве стройматериалов. В числе проблемных оказываются такие известные, как «Магнус групп», Брестский завод строительных материалов, «Минский дом окон», «Изобудпромстрой».

Западные вложения братьев Байко

Заработанные на производстве и продаже колготок средства гродненчане Дмитрий и Валентин Байко («Конте Спа») вкладывают в недвижимость.

В середине 2010-х в их собственности находится свыше 40 объектов, в основном расположенных в крупных городах Западной Беларуси. Самый большой из них – торговый центр OldCity. В 2018 году бизнесмены планируют открытие многофункционального торгово-развлекательного центра «Тринити» — белорусского Akropolis. Комплекс, который строит польская компания Unibep, должен стать крупнейшим торговым центром во всей Беларуси. Его заявленная общая площадь сначала составляет 160 тыс. кв.м., потом уменьшается до 85 тыс. кв. метров.

Строительное сокращение

За пять лет (2010-2015 годы) в связи с падением объема работ существенно сокращаются штаты крупнейших строительных компаний страны.

За пятилетку набирают дополнительный персонал только две из десяти самых крупных стройорганизаций: в «Гроднопромстрое» он увеличивается на 54,3% (до 4824 человек), в «Гомельпромстрое» — на 5,3% (до 3633 сотрудников).

Самое значительное сокращение штатов настигает «Минскремстрой» (на 41,1% до 2087 человек), солигорский Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции (на 36,3% до 2990), пинский Стройтрест №2 (на 35,9% до 1873) и крупнейшего игрока на рынке жилого строительства страны – «МАПИД» (на 25,3% до 6399). На 12,6% сократится число строителей в Гомельском ДСК, на 6,6% — в «Гродножилстрое», на 5,3% — в «Белэлектромонтаже», на 4,3% — в Стройтресте №8.

2016

Китайский указ диктатора

Чтобы обеспечить промышленные стройки, которые ведут в Беларуси китайские строительно-инжиниринговые компании, Лукашенко упрощает механизм привлечения иностранной рабочей силы. Из процедуры исключена необходимость получения заключения в местных органах власти, а выдача разрешения на работу ограничена 5 днями.

Указ целевой и распространяется на 6 компаний, которые участвуют в восьми инвестиционных проектах: CITIC Construction (завод BelGee и модернизация Оршанского льнокобината), Xuan Yuan Industrial Development (картонный завод в Добруше), China CAMC Engineering (завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске), China National Electric Engineering (Витебская ГЭС), China Machinery Engineering Corporation (Гомельская ТЭЦ-1) и NCPE (линии электропередач от Белорусской АЭС и подстанция «Минск-Северная»).

В 2016 году Китай обгоняет Украину по числу трудящихся-мигрантов, занятых в белорусской экономике.

«Монолитный» бизнес братьев Ермашовых

Летом этого года компания «Зеленая гавань» указом правителя назначается достраивать оставшиеся без инвестора гольф-поля и соответствующую инфраструктуру. Чтобы закончить дело, начатое украинским банкиром Николаем Лагуном, «Зеленой гавани» отводится почти 15 лет: по указу объект должен быть сдан к 31 декабря 2030 года.

За «Зеленой гаванью» стоят братья Николай и Алексей Ермашовы, которые владеют строительной компанией «Монолит Групп».

Компания Ермашовых работает на рынке с 2003 года и основную часть своего портфолио формирует благодаря госзаказчикам. Среди ее основных клиентов госбанки («Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Белинвестбанк»), для которых строятся жилье и спортивные объекты.

В середине 2010-х годов «Монолит Групп» сама инвестирует в недвижимость, возведя и продав несколько жилых домов.

Безлицензионный «Пакодан»

В течение 2006-2016 годов лицензии отзываются у более чем 60 агентств.

На 2016 год приходится пик отзывов: в течение года без лицензий остаются 15 компаний. Среди них один из родоначальников рынка и крупнейших игроков — «Центр торговли недвижимости «Пакодан». Компанию в 1995 году создает Павел Кузнецов, который является членом совета Белорусской ассоциации «Недвижимость. В июле 2016 года Минюст отзывает у «Пакодана» лицензию на основании жалобы от потребителя на незаконное завышение на 10,6 млн рублей цены на риелторские услуги.

На момент отзыва лицензии «ЦТН «Пакодан» имеет 22 офиса и региональных представителя по стране.

Фабричный «Айрон»

Право на застройку территории Минской птицефабрики имени Н.К. Крупской, от которого вынужден отказаться «Трайпл», получает крупный инвестор в жилую недвижимость Минска «Айрон». На торгах компания выступает в единственном числе и уплачивает с дополнительным 5-процентным сбором 17 млн рублей.

«Айрон» берет начало в 1993 году, доли застройщика поровну разделены между отцом и сыном Михаилом и Валерием Шамрило. В начале 2010-х годов компания получает под застройку престижные участки на проспекте Дзержинского и в микрорайоне Лебяжем и, что редкость для стагнирующего рынка, четко выполняет свои обязательства перед регулятором и участниками строительства.

Строительный холдинг

В начале года регистрируеся «Белстройцентр-холдинг».

В его состав входят 20 крупных строительных организаций страны, включая Гомельский домостроительный комбинат, «Гомельпромстрой», «Гроднопромстрой», «Промтехмонтаж», Строительный трест №8, Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции, Строительный трест №2, «Трест Белтрансстрой».

Эмиратский инвестор

Администрация Андрея Шореца находит инвестора в перспективную площадку на месте бывшей больницы №2 и «Белэкспо».

Им становится компания «КПИ Девелопмент», которую создают для управления проектом эмиратская компания Kopaonik Property Investment. Она, в свою очередь, является структурой инвестиционного фонда Royal Group, возглавляемого абу-дабийским шейхом Тахнуном бин Заид аль-Нахайян.